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Develi’de Covid-19 denetimleri devam ediyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.08.2020 17:00 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığının Covid 19 salgınını engellemek adına ülke genelinde uyguladığı maske, sosyal mesafe ve temizlik tedbirlerine Develi’de de harfiyen uyulması için ilçe protokolü denetlemelerine devam ediyor.Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Sağlık Müdiresi Fatma Anteplioğlu ile birlikte sebze-meyve pazarı, kafeler, marketler ve iş yerlerine ziyarette bulunarak alınan tedbirlere hassasiyetle uyulması için hatırlatmalarda bulundu.

İçişleri Bakanlığının Covid 19 salgınını engellemek adına ülke genelinde uyguladığı maske, sosyal mesafe ve temizlik tedbirlerine Develi’de de harfiyen uyulması için ilçe protokolü denetlemelerine devam ediyor.
Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Sağlık Müdiresi Fatma Anteplioğlu ile birlikte sebze-meyve pazarı, kafeler, marketler ve iş yerlerine ziyarette bulunarak alınan tedbirlere hassasiyetle uyulması için hatırlatmalarda bulundu. Maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasının hem hayati hem de çok kolay olduğunu ısrarla vurgulayan Kaymakam Duru “Şimdi eğer bu tedbirleri uygulamazsak ilerde daha ağır tedbirleri uygulamaya mecbur kalabiliriz. Sadece sizlerin tedbirleri uygulaması yetmiyor aynı zamanda tedbirleri uygulamayanları da güzelce uyarmamız gerekmektedir” dedi. Salgının artış gösterdiğini belirten Cabbar Başkan “Hem kendi sağlığımızı hem de sevdiklerimizi korumanın en kolay yolu olan maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymamız büyük önem arz etmektedir” dedi.

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