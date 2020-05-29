YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Develi’de Cuma namazı sevinci

Develi’de Cuma namazı sevinci

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.05.2020 15:04 | Son Güncelleme

Develi’de korona virüs ile mücadele kapsamında tedbir amaçlı kapatılan camiiler, bugün kılınan Cuma namazı ile tekrardan ibadete açıldı.Açık alanlarda kılınan Cuma namazında Develililer sosyal mesafe, maske ve seccade gibi kurallara uyarak namazlarını kıldı.

Develi’de korona virüs ile mücadele kapsamında tedbir amaçlı kapatılan camiiler, bugün kılınan Cuma namazı ile tekrardan ibadete açıldı.
Açık alanlarda kılınan Cuma namazında Develililer sosyal mesafe, maske ve seccade gibi kurallara uyarak namazlarını kıldı. Develi’de Cuma namazı Aşık Seyrani Camii Bahçesi, Develi pazar yeri, Mustafa Asım Köksal Camii Bahçesi, Kopçulu Camii avlusu, Şükrü Kulak Cami Avlusu, Aygözme Kalender Camii Bahçesi, Yunus Emre Camii ve Kuran Kursu Bahçesinde kılındı.
Develi İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak, namaz çıkışında yaptığı açıklamasında, "Cumalar bizim dinimizin Şiarındandır onun için bu hususta hamdımızı şükrümüzü Rabbimize arz ediyoruz. Bu husustaki sevincimiz duygularımız kelimelerle ifade edilecek gibi değil Allah’a hamd ediyoruz sadece bunu söylüyorum inşallah cemaatimiz insanlarımız bilim kurulumuz tarafından hazırlanan kurallara maske kuralına seccade kuralına efendim sosyal mesafe kuralına dikkat ederlerde namazlarımız bu şekilde devam eder en azından. Ben bu hususta bize yardımcı olan Kaymakamımız, Belediye Başkanımıza ve anlayış gösteren halkımıza çok teşekkür ediyorum çok sevinçliyiz elhamdülillah" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
iPhone SE 2020 sonunda Türkiye'de satışa çıktı! Peki fiyatı değişti mi?iPhone SE 2020 sonunda Türkiye'de satışa çıktı! Peki fiyatı değişti mi?
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Omuz ağrısına dikkat

Omuz ağrısına dikkat

Motosikletli polisten İlayda’ya pastalı doğum günü sürprizi

Motosikletli polisten İlayda’ya pastalı doğum günü sürprizi

Paşa Seyir Terası hizmete girmek için gün sayıyor

Paşa Seyir Terası hizmete girmek için gün sayıyor

Belen’de tarihi yapılar restore edilerek gün yüzünü çıkarılıyor

Belen’de tarihi yapılar restore edilerek gün yüzünü çıkarılıyor

Camilerin yeniden açılışında şükür kurbanı kesildi

Camilerin yeniden açılışında şükür kurbanı kesildi

Gürkan’dan İstanbul’un fethi mesajı

Gürkan’dan İstanbul’un fethi mesajı

Kayseri Namaz Vakitleri 29 Mayıs Cuma

İmsak
03:23
Sabah
05:09
Öğle
12:40
İkindi
16:34
Akşam
20:02
Yatsı
21:40

Kayseri Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cuma

Hale Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Taşhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ayan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Neşe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Karaca Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Mavi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

İl Sağlık Müdürü Benli, "Aile görüşmeleri vakaların sayısındaki azalmayı engellemekte"

İl Sağlık Müdürü Benli, "Aile görüşmeleri vakaların sayısındaki azalmayı engellemekte"

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kayseri’ye giriş ve çıkışlar 19 Mayıs’a kadar durduruldu

Kayseri’ye giriş ve çıkışlar 19 Mayıs’a kadar durduruldu

Kayseri'de bir mahallede karantina uygulaması bitti

Kayseri'de bir mahallede karantina uygulaması bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.