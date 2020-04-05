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Develi’de esnafa korona virüs darbesi

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.04.2020 09:11 | Son Güncelleme

Ülke genelinde korona virüs ile mücadele kapsamında gönüllü karantina uygulanırken esnaflar kan ağlıyor.Korona virüsünden en çok etkilenen esnaflardan telefon tamirciliği yapan Apdullah Tekdemir "elimizden geldiği kadar tedbirlere uyuyoruz.

Ülke genelinde korona virüs ile mücadele kapsamında gönüllü karantina uygulanırken esnaflar kan ağlıyor.
Korona virüsünden en çok etkilenen esnaflardan telefon tamirciliği yapan Apdullah Tekdemir "elimizden geldiği kadar tedbirlere uyuyoruz. Virüsün esnafa çok büyük bir yansıması var, bitik şuan. İleriye dönük olarak 2-3 ay sürerse baya esnaf muhtemelen batar" dedi.
Kuyumculuk yapan Osman Yurtören "İşler ölü, korona virüs bizi çok etkiledi, çok zarar ettirdi" ifadelerini kullandı.
Nalbur Osman Mavi "Siftahsız kapatıyoruz dükkanları iş yok, güç yok, devletten yardım bekliyoruz" dedi.

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