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Develi’de Gümüşören Barajı çevresine mesire alanı yapılacak

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.05.2020 15:36 | Son Güncelleme

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın Gümüşören Barajı çevresine mesire alanı yapılması için görüşmeler yaptığı Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu’nun talimatıyla fizibilite çalışmalarına başlandı.Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, geçen hafta Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ile yaptığı telekonferans görüşmesinin ardından bir müjdeyi daha açıklayan ve alanda yapılacak çalışma ile Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın ile istişare bulundu.Başkan Cabbar yaptığı açıklamada, “İlçemiz ile Tekir Göleti arasındaki yolun sağlı sollu ağaçlandırılacağı müjdesinin ardından bakan yardımcımız, talebimiz üzerine Gümüşören Barajı çevremizdeki gölet yapımı projemizi de onaylayarak hayata geçirilmesi için orman bölge müdürlüğümüze talimat verdi.

Develi’de Gümüşören Barajı çevresine mesire alanı yapılacak

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın Gümüşören Barajı çevresine mesire alanı yapılması için görüşmeler yaptığı Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu’nun talimatıyla fizibilite çalışmalarına başlandı.
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, geçen hafta Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ile yaptığı telekonferans görüşmesinin ardından bir müjdeyi daha açıklayan ve alanda yapılacak çalışma ile Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın ile istişare bulundu.
Başkan Cabbar yaptığı açıklamada, “İlçemiz ile Tekir Göleti arasındaki yolun sağlı sollu ağaçlandırılacağı müjdesinin ardından bakan yardımcımız, talebimiz üzerine Gümüşören Barajı çevremizdeki gölet yapımı projemizi de onaylayarak hayata geçirilmesi için orman bölge müdürlüğümüze talimat verdi. Develimizin ve mahallelerinin daha da ağaçlanıp güzelleşeceği bu projelerimizi hayata geçirmemizde bizlerin eli ayağı olan kıymetli bakan yardımcımıza şahsım ve tüm hemşerilerim adına çok teşekkür ediyorum. En kısa sürede çalışmalarına başlanacak projemizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Develi’de Gümüşören Barajı çevresine mesire alanı yapılacak

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