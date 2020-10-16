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Develi’de ‘Holmium Lazer’ cihazı hizmet vermeye başladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.10.2020 14:35 | Son Güncelleme

Develi Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi’ne yeni alınan Holmium Lazer cihazı hizmet vermeye başladı.Develi Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesinde yeni kullanılmaya başlanan ‘Holmium Lazer’in taş tedavisinde en son kullanılan teknoloji olduğunu bildiren yetkililer, “Bilinen en güçlü ve en güvenli taş kırma cihazıdır.

Develi’de ‘Holmium Lazer’ cihazı hizmet vermeye başladı

Develi Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi’ne yeni alınan Holmium Lazer cihazı hizmet vermeye başladı.
Develi Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesinde yeni kullanılmaya başlanan ‘Holmium Lazer’in taş tedavisinde en son kullanılan teknoloji olduğunu bildiren yetkililer, “Bilinen en güçlü ve en güvenli taş kırma cihazıdır. Böbrek ve idrar yolları taşlarının tedavisinde kullanılmaktadır. Taşın rengine veya bileşimine bağımlı olmaksızın tüm taşlara etki göstermektedir. İşlem taşa ulaşıldıktan sonra çok kısa sürede gerçekleşmektedir. Kanamasızdır, hastaya hiçbir zarar vermez ve işlem sonu ağrı yok denecek kadar azdır” ifadesinde bulundu.
Holmium Lazer sistemi ile böbrek taşı kırma işlemi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Eren tarafından yapılmaya başlandı.

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