YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Develi’de jandarma ekipleri denetimlerine aralıksız devam ediyor

Develi’de jandarma ekipleri denetimlerine aralıksız devam ediyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.04.2020 11:08 | Son Güncelleme

31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında, kırsal alanlarda jandarma ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.Bütün il, ilçe ve mahallelerde olduğu gibi Sindelhöyük Mahallesinde de jandarma sokağa çıkanlara göz açtırmıyor.

Develi’de jandarma ekipleri denetimlerine aralıksız devam ediyor

31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında, kırsal alanlarda jandarma ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Bütün il, ilçe ve mahallelerde olduğu gibi Sindelhöyük Mahallesinde de jandarma sokağa çıkanlara göz açtırmıyor. Sokakta görülen vatandaşları denetleyen jandarma ekipleri vatandaşları evlerinde kalması konusunda uyarıyor.
Jandarma ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının vatandaşların sağlığının korunması açısından önemli olduğu konusunda bilgilendirmeler yaptı.

Develi’de jandarma ekipleri denetimlerine aralıksız devam ediyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul bomboş kaldıSokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul bomboş kaldı
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Balıkesir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Balıkesir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

Antalya'da bir kişi tartıştığı ev arkadaşını silahla öldürdü

Antalya'da bir kişi tartıştığı ev arkadaşını silahla öldürdü

Kızılay sokağa çıkamayanlara 2 bin ekmek dağıttı

Kızılay sokağa çıkamayanlara 2 bin ekmek dağıttı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’tan sert tepki

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’tan sert tepki

Kayseri Namaz Vakitleri 12 Nisan Pazar

İmsak
04:32
Sabah
05:59
Öğle
12:44
İkindi
16:24
Akşam
19:19
Yatsı
20:40

Kayseri Nöbetçi Eczaneler12 Nisan Pazar

Sıhhat Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yangın Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ateş Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Billur Başkal Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Örten Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Erem Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tekinsoy Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren kadın aranıyor

Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren kadın aranıyor

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: "Korona korku sendromu oluştu"

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: "Korona korku sendromu oluştu"

Marketlere ve pazarlara çocuklar alınmayacak

Marketlere ve pazarlara çocuklar alınmayacak

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.