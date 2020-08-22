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Develi’de korona virüs tedbir toplantısı yapıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.08.2020 14:07 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbir toplantısı Develi Kaymakamı Murat Duru başkanlığında yapıldı.Toplantıya Develi kaymakamı Murat Duru, Develi Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güçlü ve ilgili idari amirler katıldı.

Develi’de korona virüs tedbir toplantısı yapıldı

Korona virüs tedbir toplantısı Develi Kaymakamı Murat Duru başkanlığında yapıldı.
Toplantıya Develi kaymakamı Murat Duru, Develi Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güçlü ve ilgili idari amirler katıldı. Toplantıda tedbirler gözden geçirildi, özellikle Develi kaymakamı Murat Duru düğünler, taziyeler olmak üzere ilçenin bütün sosyal alanlarında hassasiyetle çaba göstermeleri talimatını verdi. Develi Kaymakamı Murat Duru: "T.C İçişleri Bakanlığımızın bugüne kadar Kayseri Valiliğimiz vasıtası ile kaymakamlığımıza göndermiş olduğu bütün Korna viris (Covid-19) tedbir emirlerini Develi Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Güçlü ve ilgili idare amirlerimizle tekraren bir daha gözden geçirdik. Tedbirlerin uygulanmasında bütün idare amirlerimize personelleriyle beraber özelikle düğünler, taziyeler olmak üzere ilçemizin bütün sosyal alanlarında hassasiyetle en üst seviyede çaba göstermeleri talimatını verdik" dedi. Kaymakam Duru konuşmasına şöyle devam etti;
"Develimizin güzel insanları hemşehrilerim lütfen ama lütfen devletimizin almış olduğu tedbirlere uyalım ve kamu görevlilerimize yardımcı olalım inşallah. Yapmamız gereken ise sağlığımız için sadece üç altın kural olan ’maskeyi, mesafeyi ve temizliği’ hayatımızın her anında uygulamaktır. Eğer ki hep beraber duyarlık gösterip bu üç altın kurala uymaz isek acı ve ağır sonuçlarını yine hep beraber çekeriz. Bu arada kuralları hayatının her alanında uygulayan Develimizin güzel insanları hemşehrilerime en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum."

Develi’de korona virüs tedbir toplantısı yapıldı

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