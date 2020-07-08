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Develi’de mahallelerde sıcak asfalt çalışması devam ediyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.07.2020 16:56 | Son Güncelleme

Korona virüsle mücadelede kontrollü sosyal hayata geçilmesiyle birlikte Develi Belediyesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.Fatih Mahallesinin Bayraktepe ile olan toprak bağlantı yolun özellikle yağmur yağdığında mahalleye toprak birikintisi oluşturmasından dolayı ekipler oluşan sıkıntıyı engellemek adına yola sıcak asfalt serimi yaptı.

Korona virüsle mücadelede kontrollü sosyal hayata geçilmesiyle birlikte Develi Belediyesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Fatih Mahallesinin Bayraktepe ile olan toprak bağlantı yolun özellikle yağmur yağdığında mahalleye toprak birikintisi oluşturmasından dolayı ekipler oluşan sıkıntıyı engellemek adına yola sıcak asfalt serimi yaptı. Fatih Mahallesindeki çalışmalarını tamamladıktan sonra ekipler, Camicedit Mahallesinde hastane arkasında bulunan toprak yola da sıcak asfalt serimi yaparak mahalle sakinlerinin rahatlıkla kullanabileceği hale getirdiler.

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Kocasinan
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Karakaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kavafoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çisem Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Hayat Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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