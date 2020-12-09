YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Develi’de parke seferberliği hız kesmeden devam ediyor

Develi’de parke seferberliği hız kesmeden devam ediyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.12.2020 15:44 | Son Güncelleme

Develi Belediyesinin kırsal mahallelerde yürüttüğü parke seferberliği mevsim şartlarının elverdiği ölçüde hız kesmeden devam ediyor.Çalışmalar kapsamında Sindelhöyük, Çayırözü ve Yeni Hayat mahallelerinde çalışmalarını devam ettiren ekipler kış yağışlarından önce çalışmalarını tamamlamak için çalışmalarına hız verdi.

Develi’de parke seferberliği hız kesmeden devam ediyor

Develi Belediyesinin kırsal mahallelerde yürüttüğü parke seferberliği mevsim şartlarının elverdiği ölçüde hız kesmeden devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında Sindelhöyük, Çayırözü ve Yeni Hayat mahallelerinde çalışmalarını devam ettiren ekipler kış yağışlarından önce çalışmalarını tamamlamak için çalışmalarına hız verdi. Parke çalışmalarının yanı sıra Sindelhöyük Mahallesi girişindeki 4 km’lik yolun sıcak asfalt seriminin ardından yol çizgileri de çekildi. Parkesi olmayan kırsal mahallenin kalmayacağını ve bu hususta çalışmaların özenle devam ettiğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Kırsal mahallelerimize verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Gerek deformasyon sonucu oluşan aksaklıkları gidermek gerekse eksikleri tamamlamak için parke çalışmalarımızı sürdürüyoruz” açıklamalarında bulundu.

Develi’de parke seferberliği hız kesmeden devam ediyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisinden olay açıklama! Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisinden olay açıklama!
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri Namaz Vakitleri 9 Aralık Çarşamba

İmsak
06:09
Sabah
07:37
Öğle
12:35
İkindi
15:02
Akşam
17:23
Yatsı
18:46

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 9 Aralık Çarşamba

Çınarım Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Demir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dünya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sıhhat Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Kavafoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Candan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Güneş Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.