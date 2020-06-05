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Develi’de sıfır atık farkındalığı

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.06.2020 17:57 | Son Güncelleme

Develi Belediyesi Ambalaj Atık Toplama ve Ayrıştırma Tesisinin işletmesini yürüten firma ile Develi Belediyesi, Develililere özellikle de çocuklara sıfır atık projesi farkındalığı sağlamak için 5 kg geri dönüşebilir atık getirene dondurma ikramında bulundu.’Destek Ol Geri Dönüşüme, Gülümse Geleceğe’ sloganıyla 1-30 Haziran tarihleri arasında Çarşamba ve Cuma Günleri Develi Cumhuriyet Meydanında kurulacak stantta defter, kitap ve plastik gibi geri dönüşebilir atıkları getirene dondurma ikramında bulunulacaktır.

Develi Belediyesi Ambalaj Atık Toplama ve Ayrıştırma Tesisinin işletmesini yürüten firma ile Develi Belediyesi, Develililere özellikle de çocuklara sıfır atık projesi farkındalığı sağlamak için 5 kg geri dönüşebilir atık getirene dondurma ikramında bulundu.
’Destek Ol Geri Dönüşüme, Gülümse Geleceğe’ sloganıyla 1-30 Haziran tarihleri arasında Çarşamba ve Cuma Günleri Develi Cumhuriyet Meydanında kurulacak stantta defter, kitap ve plastik gibi geri dönüşebilir atıkları getirene dondurma ikramında bulunulacaktır.

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
21:47

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Betül Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Deva Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hasçalık Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Pırıltı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tekiner Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Serçeönü Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Gökçen Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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