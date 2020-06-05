Develi’de sıfır atık farkındalığı

Develi Belediyesi Ambalaj Atık Toplama ve Ayrıştırma Tesisinin işletmesini yürüten firma ile Develi Belediyesi, Develililere özellikle de çocuklara sıfır atık projesi farkındalığı sağlamak için 5 kg geri dönüşebilir atık getirene dondurma ikramında bulundu.

’Destek Ol Geri Dönüşüme, Gülümse Geleceğe’ sloganıyla 1-30 Haziran tarihleri arasında Çarşamba ve Cuma Günleri Develi Cumhuriyet Meydanında kurulacak stantta defter, kitap ve plastik gibi geri dönüşebilir atıkları getirene dondurma ikramında bulunulacaktır.

