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Develi’de trafik kazası: 2 yaralı

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.11.2020 15:55 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Kayseri-Develi yolunda Develi ilçe girişinde meydana gelen trafik kazasında 38FH966 plakalı araç ile 01D1185 plakalı araç, trafik ışıklarında çarpıştı.

Kayseri’nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri-Develi yolunda Develi ilçe girişinde meydana gelen trafik kazasında 38FH966 plakalı araç ile 01D1185 plakalı araç, trafik ışıklarında çarpıştı. Meydana gelen kazada Fakı T.’nin kullandığı 01D1185 plakalı araç hurdaya dönerken, vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
112 ekipleri kazada yaralanan Fakı T. İle yanında bulunan bir kişiyi yapılan ilk müdahalenin ardından Develi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Yapılan incelemenin ardından araçlar kaza yerinden kaldırılırken, yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlattı.

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