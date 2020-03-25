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Develispor Başkanı Ali Kabak:

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.03.2020 12:15 | Son Güncelleme

Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor’da Başkan Ali Kabak, insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu söyledi.Mehmet Özet Süper Amatör Küme lideri Develispor’da yönetim ve teknik heyetin aldığı karar sonrası oyunculara süresiz izin verildi.

Develispor Başkanı Ali Kabak:

Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor’da Başkan Ali Kabak, insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu söyledi.
Mehmet Özet Süper Amatör Küme lideri Develispor’da yönetim ve teknik heyetin aldığı karar sonrası oyunculara süresiz izin verildi. Liglerin ne zaman başlayacağına dair yapılacak açıklamayı beklenirken, Develispor Başkanı Ali Kabak, “Dünyayı etkisi altına alan Korona virüsü sebebiyle Gençlik ve Spor bakanlığımızın almış olduğu erteleme kararı son derece yerindedir. Hiçbir şey sporcu sağlığından daha önemli değildir. Hepimiz insanız, ailemiz, sevdiklerimiz var. Kayseri’de spor camiasının ortak kanaati maçların durması, futbolcu kardeşlerimizin sağlıklı bir şekilde hayatına devam etmesi şeklindeydi. Neticede alınan erteleme kararı son derece yerinde olmuştur. Bu sıkıntılı süreci Sağlık Bakanlığımızın ve konuya uzman kişilerin tavsiye ettikleri kararlara uyarak biran evvel atlamayı diliyorum” dedi.

Develispor Başkanı Ali Kabak:

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