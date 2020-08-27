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Develispor ile Belsinspor onandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 27.08.2020 15:14 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu, Develispor ile Belsinspor takımlarının BAL’a alınmasını onadı.Kayseri’nin 2020-2021 futbol sezonunda bölgesel Amatör Lig statüsünde 4 takımla temsil edilmesi kesinleşti.

Develispor ile Belsinspor onandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Develispor ile Belsinspor takımlarının BAL’a alınmasını onadı.
Kayseri’nin 2020-2021 futbol sezonunda bölgesel Amatör Lig statüsünde 4 takımla temsil edilmesi kesinleşti. Türkiye Futbol Federasyonu, Talasgücü Belediyespor ve Yahyalıspor’dan sonra Develispor ile Belsinspor takımlarının da BAL’da mücadele edeceğini duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, "2019-2020 amatör futbol sezonunda Covid19 salgını nedeniyle müsabakaları durdurulan Bölgesel Amatör Lig ile ilgili TFF Yönetim Kurulu’nun 29.07.2020 ve 25.08.2020 tarihli kararı ve illerdeki en üst yerel liglerden Bölgesel Amatör Lig’e yükselme ile ilgili kararlar verildi. 14 Ağustos 2020 tarihinde TFF Başkanvekili sayın Ali Düşmez tarafından duyurulan en üst yerel liglerle ilgili kararlar birkaç değişiklik ile 25 Ağustos 2020 tarihinde TFF Yönetim Kurulunda kabul edilmiştir. TFF Yönetim Kurulunun en üst yerel liglerle ilgili almış olduğu karar gereği 2019-2020 sezonunda Kayseri yerel liglerden Belsinspor ve Develispor takımları Bölgesel Amatör Lig’e yükselmiştir. Bölgesel Amatör Lig’e yükselen takımlarımızı tebrik eder, yeni sezonda başarı dileriz" denildi.

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