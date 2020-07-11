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Develispor kararı bekliyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.07.2020 11:03 | Son Güncelleme

Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor, Türkiye Futbol Fedeasyonu’ndan (TFF) gelecek olan kararı bekliyor.Korona virüs (Covid-19) nedeniyle ertelenen karşılaşmaların ardından en yakın takipçisi Esen Makina Belsinspor’un 3 puan önünde yer alan Develispor, bir an önce çıkacak kararı bekliyor.

Develispor kararı bekliyor

Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor, Türkiye Futbol Fedeasyonu’ndan (TFF) gelecek olan kararı bekliyor.
Korona virüs (Covid-19) nedeniyle ertelenen karşılaşmaların ardından en yakın takipçisi Esen Makina Belsinspor’un 3 puan önünde yer alan Develispor, bir an önce çıkacak kararı bekliyor. Develispor, açıklanacak olan kararın ardından 2020-2021 sezonu için çalışmalara başlayacak. Develispor’un bir üst lige alınması üzerine ise ilk kez Kayseri’yi Bölgesel Amatör Ligde temsil etmeye hak kazanacak.

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Selam Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yiğit Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Kılıç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Muazzez Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özerciyes Eczanesi (24 Saat Açık)
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