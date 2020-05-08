YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Develispor Teknik Direktörü Ahmet İzgi: "Amatör kulüplere de test yapılmalı"

Develispor Teknik Direktörü Ahmet İzgi: "Amatör kulüplere de test yapılmalı"

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.05.2020 12:00 | Son Güncelleme

Develispor Teknik Direktörü Ahmet İzgi, futbol müsabakaları başlamadan önce tüm kulüplerin Covid-19 testine tabi tutulmasını istedi.Türkiye Futbol Federasyonu’nun Haziran ayı içerisinde ligleri başlatacağı yönündeki duyurusu sonrasında profesyonel takımlar gibi amatör futbol kulüplerinde de hareketlilik başladı.

Develispor Teknik Direktörü Ahmet İzgi: "Amatör kulüplere de test yapılmalı"

Develispor Teknik Direktörü Ahmet İzgi, futbol müsabakaları başlamadan önce tüm kulüplerin Covid-19 testine tabi tutulmasını istedi.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun Haziran ayı içerisinde ligleri başlatacağı yönündeki duyurusu sonrasında profesyonel takımlar gibi amatör futbol kulüplerinde de hareketlilik başladı. Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor da, son 4 haftası oynanacak lig için antrenman program yapıyor. Son 4 haftaya lider giren Develispor, minimum puan kaybı ile sezonu tamamlamak ve şampiyon olmak istiyor. Ancak lig öncesi sağlık hususunda son derece titizlik gösterilmesini istiyor. Develispor Teknik Direktörü Ahmet İzgi, “Ligin ne zaman başlayacağı belirlendi. Artık tüm takımlarda ummalı bir çalışma olacak. Ancak bu çalışmalar için steril ve sağlıklı bir ortam sağlanmalı. Profesyonel takımlara uygulanan tedbirler amatör kulüpler için de yapılmalı. Tüm kulüp yöneticileri, kulüp personeli, teknik heyet ve futbolcular Covid-19 testinden geçirilmeli. Daha sonrada ne gibi tedbirler alınarak bu ortam hazır hale getirilirse daha sağlıklı bir şekilde futbol oynamaya müsait olur hesabı yapılmalı. Sadece profesyonel liglerde bu yapılacak, amatör takımlarda yapılmayacaksa bizim için oldukça problem teşkil eder. Sadece futbol kulüp yöneticisi, kulüp çalışanı, teknik heyet ve futbolcudan ibaret değil, hakemi, gözlemci, saha komiseri, gazetecisi, seyircisi bunların tamamını bir arada buluşturacak sağlıklı ortam oluşturulması elzemdir" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Maskesiz dolaşanlara ceza! Sosyal medyada tartışma yartan olay Maskesiz dolaşanlara ceza! Sosyal medyada tartışma yartan olay
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Selendi’nin tek nalbant ustası mesleğini seyyar olarak yapıyor

Selendi’nin tek nalbant ustası mesleğini seyyar olarak yapıyor

Hastanedeki minik Fetih’in çöp kamyonu aşkını Ümraniye Belediyesi dindirdi

Hastanedeki minik Fetih’in çöp kamyonu aşkını Ümraniye Belediyesi dindirdi

GÜNCELLEME - Düzce'de iş vaadiyle kandırdığı yabancıları gasbeden kişi tutuklandı

GÜNCELLEME - Düzce'de iş vaadiyle kandırdığı yabancıları gasbeden kişi tutuklandı

Tosya’da motosiklet sürücülerine 36 bin 861 TL ceza kesildi

Tosya’da motosiklet sürücülerine 36 bin 861 TL ceza kesildi

Yıldırım Beyazıt mahallesinde gecekondular yıkıldı, yerine okul yapılacak

Yıldırım Beyazıt mahallesinde gecekondular yıkıldı, yerine okul yapılacak

Kars’ta kumar aşkı sınır tanımıyor

Kars’ta kumar aşkı sınır tanımıyor

Kayseri Namaz Vakitleri 8 Mayıs Cuma

İmsak
03:49
Sabah
05:26
Öğle
12:40
İkindi
16:30
Akşam
19:44
Yatsı
21:14

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Cuma

Esen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
İrfan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Marmara Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Erdinç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Merhem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ege Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Altınoluk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Taşkınpaşa Köyü’ndeki cenaze namazını kıldıran din görevlisi konuştu

Taşkınpaşa Köyü’ndeki cenaze namazını kıldıran din görevlisi konuştu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan kişiler kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan kişiler kovalamaca sonucu yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.