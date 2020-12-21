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Develispor’dan 5 imza birden

KAYSERİ HABERLERİ  | 21.12.2020 08:56 | Son Güncelleme

Kayseri Develispor dış transferde kadrosuna 5 ismi daha dahil etti.Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Kayseri Develispor transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri Develispor dış transferde kadrosuna 5 ismi daha dahil etti.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Kayseri Develispor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezon öncesi Teknik Direktör Yavuz Hastoprakçılar ile anlaşan Develispor ardından transfer çalışmalarını başlattı.
Geride kalan hafta sonu 4 oyuncuyu kadrosuna katan Kırmızı Siyahlılar, Ortaca Belediyespor’dan Tolga Yıldız, Yeni Amasyaspor’dan İsmail Odabaşı ve Hacı Ömer Uzan, Reyhanlıspor’dan Burak Bükel ve Sultanbeyli Belediyespor’dan Sertaç Eren’i renklerine bağladı.
Yeni sezonda güçlü bir kadro kurarak ilk sezonunda başarılı olmak isteyen Develispor toplamda 9 futbolcuyu renklerine bağladı.

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