YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Develisporlu Mehmet Furkan Ağca: “Sezon sonu şampiyon olacağız”

Develisporlu Mehmet Furkan Ağca: “Sezon sonu şampiyon olacağız”

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.04.2020 09:13 | Son Güncelleme

Kayseri Develispor’un başarılı oyuncusu Mehmet Furkan Ağca, “Lig sonunda şampiyon olarak kupayı Develi’ye getirmek istiyoruz” dedi.Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme lideri Develispor, hedefi olan şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

Develisporlu Mehmet Furkan Ağca: “Sezon sonu şampiyon olacağız”

Kayseri Develispor’un başarılı oyuncusu Mehmet Furkan Ağca, “Lig sonunda şampiyon olarak kupayı Develi’ye getirmek istiyoruz” dedi.
Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme lideri Develispor, hedefi olan şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Ligin bitimine 4 hafta kala en yakın rakibi Belsinspor’un 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Develispor’a sezon başında transfer olan Mehmet Furkan Ağca, şampiyon olacaklarına inanıyor.
Attığı ve attırdığı goller ile takımın başarısında önemli rol oynayan Mehmet Furkan Ağca “Bu korona virüsten bir an önce kurtulup yeniden sahalara dönmek istiyoruz. Sezon başında hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Bizim tek hedefimiz bu sezon Develispor’u ve Develi’yi mutlu sona ulaştırmak. Kalan 4 maçımızı kazanıp kupayı Develi’ye getireceğiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Karantinadakiler İstiklal Marşı’nı okudu

Karantinadakiler İstiklal Marşı’nı okudu

Bozdoğan Kaymakamı Ardıç’ın Ramazan Ayı mesajı

Bozdoğan Kaymakamı Ardıç’ın Ramazan Ayı mesajı

Bayram coşkusunu balkonlarında yaşadılar

Bayram coşkusunu balkonlarında yaşadılar

İstanbul'da ramazan davulcuları maske takarak mesaiye başladı

İstanbul'da ramazan davulcuları maske takarak mesaiye başladı

Yenipazar tek yürek oldu

Yenipazar tek yürek oldu

Başkan Posbıyık mahalle mahalle gezip çocukların bayramını kutladı

Başkan Posbıyık mahalle mahalle gezip çocukların bayramını kutladı

Kayseri Namaz Vakitleri 24 Nisan Cuma

İmsak
04:11
Sabah
05:42
Öğle
12:41
İkindi
16:27
Akşam
19:30
Yatsı
20:55

Kayseri Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Cuma

Beyazşehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Boduroğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çiftlik Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Korkmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Elif Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Aydınlıkevler Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Ela Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Online Satranç müsabakaları tamamlandı

Online Satranç müsabakaları tamamlandı

İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından sokağa çıkma kısıtlamasında yeni düzenleme yapıldı

İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından sokağa çıkma kısıtlamasında yeni düzenleme yapıldı

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan kişiler kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan kişiler kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

8 Yaşındaki Çocuğu Köpek Parçaladı

8 Yaşındaki Çocuğu Köpek Parçaladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.