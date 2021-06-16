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Devin Booker Fenerbahçe Beko'da! (Devin Booker kimdir?)

16.06.2021 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Beko, Devin Booker ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Devin Booker Fenerbahçe Beko'da! (Devin Booker kimdir?)

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son iki sezonunu Khimki Moskova'da geçiren Birleşik Amerikalı pivot Devin Booker (2.05, 1991) ile iki yıllık anlaşmaya vardı.

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DEVIN BOOKER KİMDİR?

28 Şubat 1991 tarihinde Whitmire, South Carolina'da dünyaya gelen Devin Booker, kolej kariyeri boyunca (2009-13) Clemson'da forma giydi.

2013-14 sezonunda Avrupa'nın yolunu tutan Booker, Fransa'da ilk kontratını Sluc Nancy takımıyla yaparken, 2013'ün aralık ayında ise Bourg Basket'e transfer oldu. 2014-15 sezonunu da burada tamamlayan Booker, 2015-16'da ise yine Fransa temsilcisi ES Chalon-sur-Saone ekibine geçti. Amerikalı pivot, 2015-16 sezonunda gösterdiği performansla Fransa Ligi'nin en değerli oyuncusu seçildi.

Devin Booker, 2016-17 sezonunda ülke değiştirerek Almanya'ya geçti ve Bayern Münih ekibine katıldı. Burada 2018-19 sezonunun sonuna dek forma giyen Booker, 2019-20'de ise Khimki Moskova'ya transfer oldu.

Devin Booker, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Bayern Münih ile Almanya Ligi'nde şampiyonluk yaşadı. Booker, 2018'de de Almanya Kupası'nı kazanan ekibin parçasıydı. 30 yaşındaki oyuncu, 2017-18 sezonunda ise EuroCup'ın en iyi beşine seçildi.

Amerikalı pivot, Bayern Münih ile bir, Khimki Moskova'yla da iki sezon EuroLeague tecrübesi yaşadı. Bayern Münih ile iki sezon EuroCup'ta mücadele eden Booker, Avrupa basketbolunda dokuzuncu sezonunu yaşayacak.

KARİYER ÖZETİ:

2009-13 (Clemson)
2013-14 (Nancy, Bourg)
2014-15 (Bourg)
2015-16 (Chalon)
2016-19 (Bayern Münih)
2019-21 (Khimki Moskova)

EUROLEAGUE İSTATİSTİKLERİ:

2018-19 Bayern Münih: 16 maç, 8.9 sayı, 3.4 ribaund, 1.5 asist, 9.8 verimlilik
2019-20 Khimki Moskova: 28 maç, 11.6 sayı, 4.8 ribaund, 1.2 asist, 13.9 verimlilik
2020-21 Khimki Moskova: 15 maç, 13.1 sayı, 5.7 ribaund, 2.1 asist, 15.3 verimlilik

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko
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