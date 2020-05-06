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Devlet Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’de “Devlet Bey Konağı” tamamlandı

OSMANİYE HABERLERİ  | 06.05.2020 18:56 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Dr.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’de doğduğu evin yerinde yapımı süren “Devlet Bey Konağı’nın” inşaatı tamamlandı.

Osmaniye merkez Alibeyli Mahallesi İstasyon Caddesi’nde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin doğduğu evin bahçesinde yapıldığı öğrenilen konağın inşaatı, 3 Mayıs’ta tamamlandı. MHP’den yapılan açıklamada “Çukurova yöresinin karakteristiğini yansıtan ’Devlet Bey Konağı’nın iç dekorasyon çalışmaları da tamamlanarak bina oturuma hazır hale getirildi. Üç katlı olarak inşa edilen Osmaniye Devlet Bey Konağı, cumbalı yapısı, göz alıcı ahşap giriş kapısı ve kepenkleriyle Selçuklu-Osmanlı mimarisinin geleneksel özelliklerini taşıyor. Konağın ön cephesinde, merdivenlerle çıkılan giriş kısmının iki yanında birer bozkurt heykeli bulunuyor. Konağın arka bahçesinde, kameriye de denilen gösterişli ve geniş bir çardak yer alıyor.” denildi. Dr. Devlet Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’de yakınları bulunuyor

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Akşam
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Yatsı
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Osmaniye Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Çarşamba

Burçin Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Merkez
Özgen Eczanesi
Merkez
Karacalar Eczanesi
Kadirli
Ayşegül Eczanesi
Duzici
Toprakkale Eczanesi
Toprakkale
Yardım Eczanesi
Bahce
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