Devlet Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’de “Devlet Bey Konağı” tamamlandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’de doğduğu evin yerinde yapımı süren “Devlet Bey Konağı’nın” inşaatı tamamlandı.

Osmaniye merkez Alibeyli Mahallesi İstasyon Caddesi’nde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin doğduğu evin bahçesinde yapıldığı öğrenilen konağın inşaatı, 3 Mayıs’ta tamamlandı. MHP’den yapılan açıklamada “Çukurova yöresinin karakteristiğini yansıtan ’Devlet Bey Konağı’nın iç dekorasyon çalışmaları da tamamlanarak bina oturuma hazır hale getirildi. Üç katlı olarak inşa edilen Osmaniye Devlet Bey Konağı, cumbalı yapısı, göz alıcı ahşap giriş kapısı ve kepenkleriyle Selçuklu-Osmanlı mimarisinin geleneksel özelliklerini taşıyor. Konağın ön cephesinde, merdivenlerle çıkılan giriş kısmının iki yanında birer bozkurt heykeli bulunuyor. Konağın arka bahçesinde, kameriye de denilen gösterişli ve geniş bir çardak yer alıyor.” denildi. Dr. Devlet Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’de yakınları bulunuyor

