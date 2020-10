Devlet desteği ile kurdukları seralardan yılın 10 ayı ürün alıyorlar

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki genç çift, Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında hayata geçirdiği sera ile yılın 10 ayı ürün alıp aile bütçesine katkı sağlıyor.

Tavşanlı ilçesi Kuruçay Beldesi Güzelyurt Mahallesinde çiftçilikle uğraşan Asım ve Havva Özdemir çifti, Genç Çiftçi projesi ile kurduğu seralar sayesinde üretimlerini arttırdılar. Bundan yaklaşık 20 yıl önce kurdukları serayı devletten de aldıkları destek ile büyüterek yılın on ayında ürün alıyorlar. İki çocuk annesi Havva Özdemir’in serada yetiştirdiği ürünleri eşi Asım Özdemir ilçede semt pazarına götürerek satıyor.

Tavşanlılı kadın çiftçilerden Havva Özdemir severek yaptığı çiftçilik hakkında şunları söyledi,

"Yaklaşık 20 yıl önce tarım ile uğraşmaya başladık. Domates, biber, salatalık, patlıcan gibi birçok ürün yetiştiriyoruz. Devlet önümüzü açtı. Devletten aldığımız destek ile işimizi büyüttük. Aldığımız destek ile bin metrekare sera kurduk ve onu daha da büyüterek 2 serayı 17 seraya çıkardık. Şu anda 6 bin 400 metrekare kapalı alanda her mevsim ürün yetiştiriyoruz. Kazancımız Allah’a şükür yetiyor ve artıyor bile. Her istediğimizi alıyoruz. Ben yetiştiriyorum, eşim de pazara götürerek yetiştirdiğimiz ürünleri satıyor. İşimi severek yapıyorum ve herkese de tavsiye ediyorum. Zorluğu sadece sıcak havalarda biraz zor oluyor, ancak severek yaptığım için işimizi zor gelmiyor. Bir kız bir de erkek çocuğum var. Onlara da tavsiye ederek üretimde bulunmalarını istiyorum. Başkasının işinde çalışmaktansa kendi işini severek yapıyorsun."

Havva Özdemir’in eşi Asım Özdemir ise her zaman eşine destek olduğunu ve eşinin ürettiği ürünleri pazarda satarak evinin geçimini sağladıklarını söyledi.