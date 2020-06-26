Devlet desteğiyle Diyarbakır'da manda sayısı yüzde 121 arttı

DİYARBAKIR (AA) - AHMET KAPLAN - Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün 2011'de hayata geçirdiği "Anadolu Mandasının Halk Elinde Islah Projesi" kapsamında yapılan çalışmalarla Diyarbakır'da manda sayısı yüzde 121 artarak 17 bini geçti.

Türkiye'de 1980'de 1 milyon 40 bin olan manda sayısının 2011'de 97 bin 632'ye düşmesi üzerine çalışma başlatan Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştıramalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, "Anadolu Mandasının Halk Elinde Islah Projesi"ni hayata geçirdi.

Anadolu mandasının büyüme, gelişme, süt ve döl verim özellikleri bakımından ıslahı amacıyla yürütülen proje sayesinde, 2019 TÜİK verilerine göre yaklaşık son 9 yılda manda sayısı yüzde 86,6 artışla 184 bin 192'ye çıktı.

Projede yer alan illerden Diyarbakır'da da GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (UTAEM), Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Diyarbakır Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği ortaklığıyla yürütülen çalışmalarla manda sayısı yükselişe geçti.