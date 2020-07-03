Devlet desteğiyle iş kuran kadın, ev hanımlarıyla pişirdiği su böreğini Türkiye'ye tattırıyor

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle hayalindeki işi kuran 2 çocuk annesi girişimci Esra Yıldırım, istihdam sağladığı ev hanımlarıyla Erzurum usulü pişirdikleri su böreğini Türkiye'ye pazarlıyor. Erzurum'da yaşayan 2 çocuk annesi 35 yaşındaki Esra Yıldırım, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra hayalindeki iş yerini açamadan evlendi. Çocuklarını büyüttükten sonra eşi Ömer Yıldırım'ın da desteğiyle kendi iş yerini açmak için harekete geçen Yıldırım, geçen yıl kentin yöresel tatlarından olan su böreği imalatı üzerine hazırladığı projeyi TKDK'ye sunarak hibe başvurusu yaptı. Yaklaşık 700 bin liralık hibe projesi 10 ayda onaylanan Yıldırım, Aziziye ilçesinin Dadaşkent semtinde kurduğu ve alt katı imalathane olan pastanede hayalindeki işin patronu olmanın mutluluğunu yaşıyor. Yıldırım, istihdam sağladığı 20 ev hanımı ile iş yerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine de titizlikle dikkat ederek katkı maddesi kullanmadan doğal ürünlerden Erzurum usulü pişirdikleri günlük ortalama 80 tepsi su böreğini Türkiye'nin çeşitli illerine internet üzerinden sipariş verenlere satıyor.

Esra Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim sürecinden sonra evlendiğini belirterek 2 çocuk annesi olduğunu söyledi. Kendi işini kurması için çocuklarının büyümesini beklediğini anlatan Yıldırım, "Çocuklarımı büyüttüm, elde avuçta değiller. Araştırmalarımız sonucunda devletimizin kadın girişimcilere desteklerini öğrendim ve projemizi TKDK'ye sundum. Çok şükür devlet desteğiyle iş yerim oldu." dedi. - Hedef daha çok kadın istihdamı İş yerinde Erzurum usulü yöresel su böreğini büyükleri, anne ve ninelerinden görüp öğrendiği usulle yaptıklarını ifade eden Yıldırım, "Bildiğim işe yönelmek istedim, unlu mamuller üzerine başladık. İş yerimde ev hanımlarına istihdam sağladık, yöresel civil peynirimiz ve tere yağımızla peynirli, mantarlı kaşarlı, patatesli, pastırmalı ve kıymalı olmak üzere talebe göre su böreği hazırlıyoruz. Hedefimiz işleri büyütüp daha çok kadın istihdamı." diye konuştu. Yıldırım, pişirdikleri su böreğinin rağbet gördüğünü vurgulayarak internet sitesi üzerinden günlük ortalama 80 tepsi satış yaptıklarını dile getirdi.