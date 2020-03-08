YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Devlet desteğiyle mantar üreten ev hanımı kadınlara örnek oluyor

Devlet desteğiyle mantar üreten ev hanımı kadınlara örnek oluyor

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 08.03.2020 11:06 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da iki yıl önce Genç Çiftçi Projesi kapsamında aldığı hibe desteği ile mantar üretim tesisi kuran 3 çocuk annesi Fadime Üçok, azmi ve başarılı girişimciliği ile takdir topluyor - Fadime Üçok: - "Mantar hasadımız sırasında bazen tanıdığım kadınlardan da yardım istiyorum. O esnada benden bu iş için bilgi alıyorlar. Ben de bu işin nasıl olduğunu onlara anlatıyorum, hatta 3-4 ev hanımı arkadaşım mantar üretmeyi düşünüyor"

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da, iki yıl önce Genç Çiftçi Projesi kapsamında aldığı hibe desteğiyle mantar üretim tesisi kuran 38 yaşındaki ev hanımı Fadime Üçok, beldede yaşayan kadınlara örnek oluyor.

Merkeze bağlı Nuribey beldesinde yaşayan 3 çocuk annesi Üçok, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) girişimcilik kursuna katılarak aldığı belgeyle, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne giderek "Genç Çiftçi Projesi" hakkında bilgi aldı.

Mantar yemeklerini çok seven Üçok, üretimi hakkında internet üzerinden yaptığı araştırmaların ardından mantar yetiştirmek için proje hazırlayıp, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurdu.

Projesi onaylanan ve "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında 30 bin lira hibe desteğine hak kazanan Üçok, aldığı eğitimlerin ardından beldesinde bir arazi kiralayarak kültür mantarı üretim tesisi kurdu.

Yetiştirdiği ürünlerinin büyük bölümünü Afyonkarahisar'da bir toptancıya veren Üçok, aynı zamanda çevre beldelerde kurulan pazarlarda da tezgah açarak satış yapıyor.

Üçok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayalini kurduğu işin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sayesinde gerçekleştiğini söyledi.

Kiraladığı araziye kurduğu mantar üretim tesisinde iki yıldır güzel verim aldığını dile getiren Üçok, şöyle konuştu:

"Mantar yetiştirmek çok zor değil ama bu işi 'kucakta bir bebek' gibi düşünün. Bebeğe hastalanmasın diye nasıl bakıyorsanız, karnını nasıl doyuruyorsanız, aynı şekilde kültür mantarına da öyle bakmak durumundasınız. Yetiştirme esnasında mantarlara güzel bakılırsa eğer, sonucunda iyi verim alınıyor. Ben de bu iş sayesinde aile bütçeme ciddi katkı sağlıyorum. Çocuklarımın eğitim masraflarını çıkarıyorum. Ev bütçemizin giderlerinin büyük bir kısmını buradan sağlıyorum."

- "Pazarlamada sorun yaşamıyoruz"

Üçok, azmi ve başarılı girişimciliği ile beldedeki diğer ev hanımlarına da örnek olduğunu belirterek, mantar üretmek isteyen çok sayıda kadının kendisinden bilgi almaya geldiğini vurguladı.

Akrabaları ile komşularının da kendisini takdir ettiğini aktaran Üçok, şöyle devam etti:

"Mantar hasadımız sırasında bazen tanıdığım kadınlardan da yardım istiyorum. O esnada benden bu iş için bilgi alıyorlar. Ben de bu işin nasıl olduğunu onlara anlatıyorum. Hatta 3-4 ev hanımı arkadaşım mantar üretmeyi düşünüyor. Her hasat döneminde en az 3 defa ürün alabiliyoruz. Mantarların durumuna göre, 100-300 kasa arasında mantar oluyor. Ürünlerimizin büyük bir bölümünü Afyonkarahisar'daki toptancımıza veriyoruz. Geri kalan kısmının da yakın beldelerimizde kurulan pazarlarda satışını yapıyoruz. Ürünlerimiz kaliteli olunca, pazarlamada da sorun yaşamıyoruz. Kısa sürede tükeniyor. Talep çok fazla olunca pazarlara ürün yetiştiremiyorum."

Girişimci Fadime Üçok'un eşi Hurşit Üçok da çiftçi olduğunu, eşinin fikri ve girişimleriyle devlet desteğiyle kültür mantarı üretim tesisi kurduklarını anlattı.

Eşine bu süreçte elinden geldiğince destek olduğunu vurgulayan Üçok, "Eşim işini mükemmel bir şekilde yapıyor. Başarısını takdir ediyorum. Her zaman da onun destekçisiyim. Hatta eşim, beldede yaşayan çok sayıda kadına da örnek oluyor. Bu işi yapmak isteyen diğer kadınları da eşim bilgilendiriyor ve yönlendiriyor. Onlara 'siz de yapın, kazanırsınız' diyor." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sahil Güvenlik, Yunan botunu böyle uzaklaştırdıSahil Güvenlik, Yunan botunu böyle uzaklaştırdı
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!
Anahtar Kelimeler:
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Fadime Üçok ​Genç Çiftçi Projesi Kadın Mantar

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yalova’da 3.8 büyüklüğünde deprem

Yalova’da 3.8 büyüklüğünde deprem

Yılmaz Yaman, Zabıta Müdürü oldu

Yılmaz Yaman, Zabıta Müdürü oldu

Kayserispor 3 puan için gitti

Kayserispor 3 puan için gitti

Prof. Dr. Okur: "Barış isteniyorsa yeni Suriye’nin toprak ve nüfus bütünlüğü için Türkiye aynı Kıbrıs’ta olduğu gibi garantör olmalıdır"

Prof. Dr. Okur: "Barış isteniyorsa yeni Suriye’nin toprak ve nüfus bütünlüğü için Türkiye aynı Kıbrıs’ta olduğu gibi garantör olmalıdır"

Önce kaza yaptı, sonra aracını tarlaya sakladı

Önce kaza yaptı, sonra aracını tarlaya sakladı

Havalar ısındı, gelengiler ortaya çıktı

Havalar ısındı, gelengiler ortaya çıktı

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:51
Sabah
07:13
Öğle
13:14
İkindi
16:29
Akşam
19:05
Yatsı
20:21

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Atay Eczanesi
Merkez
İpek Özteke Eczanesi
Merkez
Selcen Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Bolvadin
Hilal Eczanesi
Cobanlar
Eren Eczanesi
Dinar
Kokkokoğlu Eczanesi
Sandikli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şuhut’a atanan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar Erel göreve başladı

Şuhut’a atanan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar Erel göreve başladı

Afyonkarahisar’da TARSİM’in önemi anlatıldı

Afyonkarahisar’da TARSİM’in önemi anlatıldı

Polisten kaçarken uyuşturucu paketlerini yola attılar

Polisten kaçarken uyuşturucu paketlerini yola attılar

Jandarma 6 ayda 103 faili meçhulü olayı aydınlattı

Jandarma 6 ayda 103 faili meçhulü olayı aydınlattı

Şuhutlu Fatma Keskin Türkiye Şampiyonu olarak Afyonkarahisar’ı gururlandırdı

Şuhutlu Fatma Keskin Türkiye Şampiyonu olarak Afyonkarahisar’ı gururlandırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.