Devlet desteğiyle mantar üreten ev hanımı kadınlara örnek oluyor

Yetiştirdiği ürünlerinin büyük bölümünü Afyonkarahisar'da bir toptancıya veren Üçok, aynı zamanda çevre beldelerde kurulan pazarlarda da tezgah açarak satış yapıyor.

Projesi onaylanan ve "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında 30 bin lira hibe desteğine hak kazanan Üçok, aldığı eğitimlerin ardından beldesinde bir arazi kiralayarak kültür mantarı üretim tesisi kurdu.

Mantar yemeklerini çok seven Üçok, üretimi hakkında internet üzerinden yaptığı araştırmaların ardından mantar yetiştirmek için proje hazırlayıp, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurdu.

Merkeze bağlı Nuribey beldesinde yaşayan 3 çocuk annesi Üçok, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) girişimcilik kursuna katılarak aldığı belgeyle, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne giderek "Genç Çiftçi Projesi" hakkında bilgi aldı.

Üçok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayalini kurduğu işin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sayesinde gerçekleştiğini söyledi.

Kiraladığı araziye kurduğu mantar üretim tesisinde iki yıldır güzel verim aldığını dile getiren Üçok, şöyle konuştu:

"Mantar yetiştirmek çok zor değil ama bu işi 'kucakta bir bebek' gibi düşünün. Bebeğe hastalanmasın diye nasıl bakıyorsanız, karnını nasıl doyuruyorsanız, aynı şekilde kültür mantarına da öyle bakmak durumundasınız. Yetiştirme esnasında mantarlara güzel bakılırsa eğer, sonucunda iyi verim alınıyor. Ben de bu iş sayesinde aile bütçeme ciddi katkı sağlıyorum. Çocuklarımın eğitim masraflarını çıkarıyorum. Ev bütçemizin giderlerinin büyük bir kısmını buradan sağlıyorum."

- "Pazarlamada sorun yaşamıyoruz"

Üçok, azmi ve başarılı girişimciliği ile beldedeki diğer ev hanımlarına da örnek olduğunu belirterek, mantar üretmek isteyen çok sayıda kadının kendisinden bilgi almaya geldiğini vurguladı.

Akrabaları ile komşularının da kendisini takdir ettiğini aktaran Üçok, şöyle devam etti: