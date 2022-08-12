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Devlet Destekli Alacak Sigortası’nın Yeni Web Sitesi Açıldı

12.08.2022 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DDAS’ın yeni web sitesinde sigortalılar, Hasar Başvurusu arayüzünden hasar başvurularını yapabiliyorlar

İSTANBUL (AA) - Türk Reasürans AŞ’nin teknik işleticiliğini, Özel Riskler Yönetim Merkezi’nin de (ÖRYM) yöneticiliğini yaptığı Devlet Destekli Alacak Sigortası’nın yeni web sitesi yayınlandı.

Özel Riskler Yönetim Merkez açıklamasına göre, KOBİ’ler için güvenli ticaretin önünü açan ve onların sağlıklı büyümesine destek sağlayan Devlet Destekli Alacak Sigortası’nın yayına alınan yeni web sitesiyle ürünün daha kolay ve kapsamlı bir şekilde aktarılması sağlanıyor.

Devlet Destekli Alacak Sigortası’nın (DDAS) yayına alınan yeni web sitesi; kullanıcı dostu arayüzü, mobil uyumlu altyapısı ve hedef kitlenin öğrenmek istediği tüm konuları kapsayan içerikleriyle ürünün kolaylıkla anlaşılabilmesi imkanını sağlıyor. Kullanıcılar, Devlet Destekli Alacak Sigortası (DDAS) web sitesine www.alacaksigortasi.com.tr adresinden ulaşabilecekler.

DDAS’ın yeni web sitesinde sigortalılar, Hasar Başvurusu arayüzünden hasar başvurularını yapabiliyorlar. Ayrıca “Prim Hesaplama Aracı” ile KOBİ’lerin ticari alacaklarını teminat altına almak için ödeyecekleri primleri kolaylıkla öğrenebilme imkanı da sunuluyor.

Web sitesinde bulunan "Soru-Cevap" bölümünde KOBİ’lerin en çok öğrenmek istediği soruların cevapları yer alıyor. Müşteri Destek Bölümü’ndeki İletişim Formu ile KOBİ’lerin ihtiyaç duyacağı danışmanlık konularında Özel Riskler Yönetim Merkezi’ne kolayca erişim imkanı da sağlanıyor.

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