Devlet hastanesi bahçesi tazyikli su ile yıkandı

Hakkari Devlet Hastanesi dış cephesi ve bahçesi tazyikli su ile yıkandı.

Hakkâri’de Korona virüs tedbirleri kapsamındaki çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Bir taraftan Hakkari Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü diğer taraftan ise İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Hakkari Devlet Hastanesi dış cephesi ve bahçesini, Diş Sağlığı Merkezi ve çevresindeki tüm caddeleri tazyikli suyla yıkadı. Hakkari Valisi/Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatları doğrultusunda Korona virüs önlemlerinin en üst seviyeye çıkartıldığı Hakkari’de denetimler, dezenfekte çalışması ve caddeler günlük olarak yıkanıyor. Polis ekipleri ise değişik noktalarda görev alarak, vatandaşlara maskesiz ve zorunlu olmadıkça gezmemeleri uyarılarında bulundu.



