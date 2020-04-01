Devlet hastanesine dezenfektan bağışı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bulunan bir işletme, Gölbaşı Devlet Hastanesine dezenfektan ve sıvı sabun bağışında bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü sonrasında Gölbaşı ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmenin yöneticileri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine dezenfektan ve sıvı sabun getirilerek burada hastane görevlilerine teslim edildi. Yapılan bağışla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Başhekim Dr. Selim Kuşağlı, “Tüm vatandaşlarımıza eksiksiz hizmet vermeye çalışan hastanemizin daha iyi hizmet sunabilmesine katkı sağlayan firmamıza bu zorlu süreçte gösterdikleri sağduyudan dolayı hastanemiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

