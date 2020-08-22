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Devlet korumasındaki çocuklar rol modelleriyle buluşuyor

ANKARA HABERLERİ  | 22.08.2020 11:15 | Son Güncelleme

Rol Model Projesi kapsamında yürütülen bu çalışmalarda çocuklar kendilerine ilham verecek kişilerle buluşarak deneyim paylaşımı ve gelecek planları için vizyon sağlıyor - Proje kapsamında düzenlenen 3 bin 386 etkinliğe sağlık, eğitim, spor, kültür ve sanat, iş dünyası, kamu kurumu, bankacılık alanlarında başarılı olmuş 3 bin 491 yetişkin katıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet korumasındaki çocukların sanatsal, kültürel ve sosyal etkinliklere olan ilgilerini artırmak ve güzel davranışlar geliştirmelerine katkı sağlamak için onları olumlu rol model olabilecek kişilerle bir araya getiriyor.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, devlet korumasındaki çocukların duygusal ve fiziksel gelişimini desteklemek için pek çok proje hayata geçiriliyor. Bu çalışmalarda kuruluşlarda bulunan çocukları yetiştirirken onların özgün yönlerini açığa çıkaracak programlara önem veriliyor.

Çocuklar, Rol Model Projesi'yle kendilerine ilham verecek kişilerle bir araya getirilerek deneyim paylaşımı ve gelecek planları için vizyon sağlıyor.

Proje kapsamında düzenlenen 3 bin 386 etkinliğe çocuklara rol model olarak ilham verebilecek sağlık, eğitim, spor, kültür ve sanat, iş dünyası, kamu kurumu, bankacılık alanlarında başarılı olmuş 3 bin 491 yetişkin katıldı.

Aralarında doktor, diş hekimi, eczacı, akademisyen, öğretmen, hakim, savcı, avukat, kütüphaneci, arkeolog, vali, kaymakam, gazeteci, yazar, akademisyen, sporcu, oyuncu, kuaför, marangoz gibi meslek sahiplerinin olduğu yetişkinlerin de yer aldığı seminer, söyleşi ve atölye çalışması gibi etkinliklerde çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Çocuklara ilham veren, geleceğe sağlam adımlarla ilerlemesinde katkısı olan Rol Model Projesi, toplumda ön plana çıkmış, kariyer sahibi ve yararlı işler icra eden kişilerle sürdürülecek.

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