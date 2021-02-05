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Devlet korumasındaki çocuklar “yazıyorum, çiziyorum” etkinliğine katıldı

05.02.2021 13:17 | Son Güncelleme:
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Diyanet İşleri Başkanlığınca devlet koruması altındaki çocukların manevi değerleri içselleştirmeleri, bu değerlerle güçlenerek sorunların üstesinden gelme ve toplumla bütünleşme becerisi kazanmaları amacıyla Çocuk Evleri, Çocuk Evleri Siteleri ve Çocuk Destek merkezlerindeki çocukların katılımıyla “Yazıyorum, Çiziyorum” etkinliği düzenlendi.Müftülük toplantı salonunda düzenlenen etkinliğe Erzurum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler (AÇSH) İl Müdürü Cemil İlbaş, İl Müftü Yardımcısı Müseffa Akabulut, Aziziye İlçe Müftüsü Ebubekir Bayrak, Palandöken İlçe Müftüsü, Abdulhalim Acar, Çocuk Koordinasyon Merkezi Müdürü Ünal Aksakal, Atatürk Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Mehmet Polat, Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Cevat Çimen, Atatürk Çocuk Evleri Sitesi Müdür Yardımcıları Süleyman Tanas ve Nesrin Yeşilyurt, katıldı.Pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş, çocukların dini eğitimlerini önemsediklerini belirterek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.Kurumlar arası koordinasyona önem verdiklerini belirten İlbaş, “Çocuklarımızın dini eğitim almasını önemsiyoruz.

Diyanet İşleri Başkanlığınca devlet koruması altındaki çocukların manevi değerleri içselleştirmeleri, bu değerlerle güçlenerek sorunların üstesinden gelme ve toplumla bütünleşme becerisi kazanmaları amacıyla Çocuk Evleri, Çocuk Evleri Siteleri ve Çocuk Destek merkezlerindeki çocukların katılımıyla “Yazıyorum, Çiziyorum” etkinliği düzenlendi.
Müftülük toplantı salonunda düzenlenen etkinliğe Erzurum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler (AÇSH) İl Müdürü Cemil İlbaş, İl Müftü Yardımcısı Müseffa Akabulut, Aziziye İlçe Müftüsü Ebubekir Bayrak, Palandöken İlçe Müftüsü, Abdulhalim Acar, Çocuk Koordinasyon Merkezi Müdürü Ünal Aksakal, Atatürk Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Mehmet Polat, Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Cevat Çimen, Atatürk Çocuk Evleri Sitesi Müdür Yardımcıları Süleyman Tanas ve Nesrin Yeşilyurt, katıldı.
Pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş, çocukların dini eğitimlerini önemsediklerini belirterek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.
Kurumlar arası koordinasyona önem verdiklerini belirten İlbaş, “Çocuklarımızın dini eğitim almasını önemsiyoruz. Bu konuda başta müftülük olmak üzere diğer kurumlarla da işbirliği içerisindeyiz. Amacımız çocuklarımızın daha güzel yarınlara ulaşması. Etkinlikte emeği geçen Sayın İl Müftümüze, İl Müftü Yardımcımız Müseffa Akbulut hanıma, ilçe müftülerimize, Çocuk Koordinasyon Merkezi, Atatürk Çocuk Evleri Sitesi, Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi Müdürlerimize, diğer idarecilerimize ve çalışanlarımıza hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
İl Müftüsü Şahin Yıldırım ise geleceğin teminattı olan gençlerin eğitim ve gelişimini önemsediklerini belirterek, etkinlikle çocukların duygu dünyalarını yazılara ve şiirlere dökme imkanı bulduklarını ifade etti.
Yıldırım, pandemi sürecinin bitmesinden sonra AÇSH İl Müdürlüğüyle daha kapsamlı etkinlikler yapmayı planladıklarını belirterek, şunları söyledi:
“Bugün burada gençlerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kıymetli gençlerimiz; sizlerin geçtiği yaşlardan geçtiğimiz için sizlere nasıl hizmet edeceğimiz, nasıl yardımcı olacağımız, bu dünyanızı nasıl geliştireceğimiz konusunda olabildiğimizce çaba sarf ediyoruz. Etkinliğimize katıldığınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun, duygu dünyanızı ve fikirlerinizi yazılarınıza döktünüz, sonra onu resmettiniz, güzel bir tabloya dönüştürdünüz. Duygularınızı orada gördük. Pandemi süreci bittikten sonra bu gibi etkinliklerimizi artıracağız. Etkinlikte emeği geçen ilçe müftülerimize, çalışanlarımıza ve AÇSH İl Müdürlüğü yönetici ve çalışanlarına teşekkür ederim.”
Konuşmaların ardından etkinlikte dereceye giren çocuklara protokol üyeleri tarafından çeşitli ödüller verildi. Etkinlikte Atatürk Çocuk Evleri Sitesinden (ÇES) Bedirhan Kutur birinciliği, Atatürk ÇES’ten Yusuf Gök ikinciliği, Nene Hatun ÇES’ten Şahsenem Yıldızhan üçüncülükle dereceye girerken, öykü dalında Nene Hatun ÇES’ten Esma Özpolat birinci, Mesut Ünal ikinci, Erzurum Çocuk Koordinasyon Merkezinden Kerem Akyol üçüncü oldu.

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