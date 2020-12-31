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Devlet korumasındaki çocuklara dijital bağımlılık konusunda eğitim verildi

ERZURUM HABERLERİ  | 31.12.2020 16:50 | Son Güncelleme

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce devlet korumasındaki çocuklara yönelik çocuk dostu söyleşiler kapsamında dijital bağımlılık konusunda online eğitim verildi.Oturum başkanlığını Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Uzman Doktor Orhan Koç’un yaptığı eğitimi Koruyucu Önleyici Hizmetler Daire Başkanı Berrin Sevil Kazancı yönetti.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce devlet korumasındaki çocuklara yönelik çocuk dostu söyleşiler kapsamında dijital bağımlılık konusunda online eğitim verildi.
Oturum başkanlığını Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Uzman Doktor Orhan Koç’un yaptığı eğitimi Koruyucu Önleyici Hizmetler Daire Başkanı Berrin Sevil Kazancı yönetti. Oturuma Dr. Nihal Durmaz, Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, Okul Yöneticisi Çetin Özdemir konuşmacı olarak katıldı.
AÇSH İl Müdür Yardımcısı Tamer Ekinci, çocuk dostu söyleşiler kapsamında dijital bağımlılık eğitimi verildiğini belirterek, eğitime devlet korumasındaki kuruluşların yöneticileri ve koruma altındaki çocukların katıldığını söyledi.
Ekinci, söyleşinin amaçlarına değinerek, şunları söyledi: ‘’Kitaplarla bağımız koptuğunda hayatla, istikballe olan bağımızı da koparmış oluruz. Öğrenme süreçleri kitapla birlikte sesli ve görsel iletişimi, tecrübeyi, gözlem ve tefekkürü de kapsıyor. Özellikle günümüzde bilişim teknolojilerinde ve iletişim araçlarındaki ilerleme sonucunda bilgiye erişim insanlık tarihi boyunca hiç olmadığı kadar kolay ve yaygın bir hal aldı. Bilgiye erişim kolaylaştıkça bu sefer gençlerin propaganda ve manipülasyon kaynaklarını teşhis etme, iyi bilgi kaynaklarını süzme, doğru bilgiye ulaşma konularında zorlandıklarını görüyoruz. Bu da çocuklar için rehberlik ve yönlendirme ihtiyacını daha da belirginleştirdi, bu doğrultuda eğitimlere ağırlık verildi, başta sayın genel müdürümüz olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.’’

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