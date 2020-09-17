YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

HATAY HABERLERİ  | 17.09.2020 15:18 | Son Güncelleme

Hatay Valisi Rahmi Doğan: "Her karışı aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu mübarek vatanı ve onların hatıralarını, asla çiğnetmeyeceğiz"

Hatay'da 8 şehit yakını ve 12 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı düzenlenen törenle verildi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Antakya ilçesinde bir otelde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 1071'de Malazgirt'te başlayan Çanakkale Savaşı'ndan Kurtuluş Savaşı'na, Kore'den Kıbrıs Barış Harekatı'na yıllardır süren terörle mücadeleden 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar milletçe hep birlikte savaştıklarını söyledi.

Doğan, Fırat Kalkanı, Zeytindalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatıyla kara sınırlarını korumak için Akdeniz'de de mavi vatan sınırlarını korumak için gece gündüz nöbetteki askerlerin de bugün aynı şuurla görev yaptığını belirtti.

Gözünü vatan topraklarına dikenlerle mücadelenin sonuna kadar süreceğini ifade eden Doğan, şöyle devam etti:

"Her karışı aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu mübarek vatanı ve onların hatıralarını, asla çiğnetmeyeceğiz. Ne mutlu bizlere ki, tarihte hep şanla, şerefle yer almış, vatanı, bağımsızlığı ve milli onuru için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamış asil bir milletin evlatlarıyız. Vatan sevgisini, milli ve manevi değerlerini her şeyden üstün tutan Türk milleti için şehitlik ve gazilik ulaşılabilecek en yüce makamdır. Bu cennet vatan, bu kutsal topraklar, bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin, isimli isimsiz tüm kahramanlarımızın mirasıdır. Dolayısıyla, ne şehitlerin, ne gazi olanların, ne de onları büyük bir vatan ve millet sevgisiyle yetiştiren anne ve babalarının hakkı ödenir."

Vali Doğan, konuşmasının ardından şehit ailelerine ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratını verdi.

Törene şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra protokol üyeleri katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tepki toplayan parti sonrası skandal sözler: Abartıldığı kadar vaka yok! Tepki toplayan parti sonrası skandal sözler: Abartıldığı kadar vaka yok!
Mehmetçik yeni yılı sınırda eli tetikte karşıladı!Mehmetçik yeni yılı sınırda eli tetikte karşıladı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Otizmli çocuk balkondan atladı
Otizmli çocuk balkondan atladı
Kilis’te yoğun sis etkili oldu
Kilis’te yoğun sis etkili oldu
Söke Ovası’nda 2020 Yılı Pamuk Toplama Ücretleri belli oldu
Söke Ovası’nda 2020 Yılı Pamuk Toplama Ücretleri belli oldu
Merkezefendi Belediyesi Masal Parkı kapılarını açtı
Merkezefendi Belediyesi Masal Parkı kapılarını açtı
Tarihi Erzurum Kalesi’nin çehresi değişti
Tarihi Erzurum Kalesi’nin çehresi değişti
Kurtalan Kaymakamı Aydın yol yapım çalışmalarını inceledi
Kurtalan Kaymakamı Aydın yol yapım çalışmalarını inceledi

Hatay Namaz Vakitleri 17 Eylül Perşembe

İmsak
04:53
Sabah
06:12
Öğle
12:35
İkindi
16:04
Akşam
18:47
Yatsı
20:02

Hatay Nöbetçi Eczaneler17 Eylül Perşembe

Derinkök Eczanesi
Antakya
Öz Eczanesi
Antakya
Öztoprak Eczanesi
Antakya
Saglık Eczanesi
Antakya
Berkyürek Eczanesi
Iskenderun
Hülya Eczanesi
Iskenderun
Nıhal Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Hatay'daki orman yangınını havadan inceledi
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Hatay'daki orman yangınını havadan inceledi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İskenderun’da Deniz Er Eğitim Alayı Mehmetçikleri yemin etti
İskenderun’da Deniz Er Eğitim Alayı Mehmetçikleri yemin etti
Kanlı Ay Tutulmasına Cami Ve Türk Bayrağı Manzarası Çok Yakıştı
Kanlı Ay Tutulmasına Cami Ve Türk Bayrağı Manzarası Çok Yakıştı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.