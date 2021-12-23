Devlet sanatçısı Alaeddin Yavaşca'nın ismi memleketinde yaşatılacak

KİLİS (AA) - Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın ismi, memleketi Kilis'te yaşatılacak.

Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir, gazetecilere 1926'da Kilis'te dünyaya gelen Yavaşca'yı bugün kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Bugün İstanbul'da yaşama veda eden Yavaşca'nın Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat ödülüne layık görülen hemşehrilerinden bir tanesi olduğunu belirten Özdemir, "Kendisi bıraktığı eserlerle, yetiştirdiği öğrencilerle her zaman insanımızın hafızasında kalacak. Alaeddin Yavaşca'nın adına ilimizde yapılmış kültür merkezlerimiz, parklarımız, sokaklarımız var. Şu an içerisinde bulunduğumuz Bakanımızın özel talimatlarıyla restore edilen okuduğu, büyüdüğü, yetiştiği evin içerisindeyiz." dedi.

Restorasyonu tamamlanan evin müze olarak açılacağını aktaran Özdemir, "Bakanımızın talimatıyla bu evin restorasyonu tamamlandı. Teşhir, tanzim işleri tamamlandı. 15 güne kadar inşallah açılışını da yapacağız. İnsanlarımız, Alaeddin Yavaşca'nın eserleriyle, kendisine ait eşyalarıyla bu müzede tanışmış olacaklar. Yavaşca'ya Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

