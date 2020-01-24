Devlet sanatçısı Mukim Tahir memleketinde anıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile Kültür Turizm Bakanlığı Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından Şanlıurfa’nın yetiştirmiş olduğu ünlü ses sanatkarlarından Mukim Tahir anma konseri gerçekleştirildi.

Türk Müzik tarihine damga vuran ve Şanlıurfa’nın yetiştirdiği değerlerden olan Mukim Tahir, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şair Nabi Kültür Merkezinde düzenlenen Mukim Tahir’i Anma Konseri ile yad edildi.

Gecede Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından Mukim Tahir’in yorumladığı türküler, şiirler okunurken gelen konuklara müzik dolu bir gece yaşatıldı.

Düzenlenen konseri yöneten Türkiye Halk Müziği Koro Şefi Zafer Gündoğdu, “Şanlıurfa’da bulunmaktan çok büyük gurur duyuyoruz. Böyle bir ilin türkülerini, hoyratlarını ve müziğini seslendirmekten onur duyuyoruz. Davetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu

1946 yılında vefat eden Mukim Tahir Türk, kendine has okuma tavrı ile bilinen ve Türk Halk Müziği’ne damga vuran isimler arasında yer alıyor.

