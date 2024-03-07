Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Bursa'da başladı

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Geleceğin Burada Devletin Senin Yanında-Gençlerin Hayali Bizlerin Vazifesi" sloganıyla düzenlenen fuar, ilk gününde yoğun ilgi gördü.

Bakanlıklar, Savunma Sanayii Başkanlığı, Ulusal Ajans, Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, THY, Anadolu Ajansı (AA) gibi 40'ın üzerinde kamu kurum ve kuruluşun yer aldığı fuarda açılan stantlarda görevlendirilen uzman kamu personeli, gençlere sunulan destekleri anlattı.

Devlet millet bütünleşmesi misyonu kapsamında gençler burs alarak eğitimlerine hız kesmeden devam edebilecek, kamudaki staj ve kariyer fırsatlarından faydalanabilecek, kredi, teşvik ve hibelerle birer girişimci olarak kendi işletmelerini kurabilecek. Bu kapsamda Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri etkinliği ile gençlerin geleceklerini kurmalarının sağlanması amaçlanıyor.

Alanda kurulan AA standında da katılımcılara kurum personeli tarafından Ajansın çalışmaları hakkında bilgi verildi.

"GENÇLERİN GELECEKLERİNE YÖN VERMEK İSTİYORUZ"

İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Durmuş Ersoy, AA muhabirine, Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri etkinliğinde Bursa'nın, 21'inci durakları olduğunu söyledi.

Etkinlikle devlet ve millet arasında bağı kuvvetlendirmek istediklerini belirten Ersoy, "Devletin gençlere sunduğu her türlü maddi desteği ve iş kariyerleri noktasında kurumların uzman görevlileri bilgilendirme yapıyor." dedi.

Ersoy, yarın sona erecek tanıtım günlerinde ziyaretçi kitlesinin genelde 18 yaş ve üzeri olduğunu dile getirdi.

Kurum ve kuruluşların alandaki tanıtım faaliyetleri hakkında bilgi veren Ersoy, şöyle konuştu:

"Gençlerin geleceklerine yön vermek istiyoruz. Önemli bir çok kurum ve kuruluş var. Burada gençlerimiz görevli arkadaşlarla bizzat sorular sorabiliyor. İşletme açmak isteyen de savunma sanayide mühendis olmak isteyen de sorular sorabiliyor. Birebir ilk ağızdan temas sağlayabiliyorlar. Hem devletle çalışmak isteyen hem özelde çalışmak isteyen olabilir. Devlet nasıl imkanlar sağlıyor, bunu görebiliyorlar. Burs ve kredi imkanlarını da burada görebiliyorlar."

Etkinliğe katılacak üniversiteli gençler, öğrenci kimlikleriyle bugün olduğu gibi yarın da 09.00-18.00 saatlerinde Bursa'da metro ulaşımından ücretsiz yararlanabilecek.

