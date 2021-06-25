Devlet Tiyatroları 11. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali devam ediyor

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 11'incisi düzenlenen "Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali"nin üçüncü gününde Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından "Kürt Mantolu Madonna" adlı oyun sahnelendi.

Haşim İşcan Kültür Merkezi önünde kurulan Açık Hava Sahnesi'nde sergilenen oyunun dekor ve kostüm tasarımı Neslihan Gazal Erten, ışık tasarımı İzzettin Biçer, müzikleri ise Fırat Akarcalı tarafından yapıldı.

Bugünün tiyatrosunu geçmişin sahnesinde sergilemek amacıyla hazırlanan festival kapsamında gelecek günlerde İspanya'dan Kulunka Tiyatrosu "Yalnızlar" ve Kazakistan'dan Makhambet Kazak Akademik Dram Tiyatrosu "Yalnızlık" oyunu ile sanatseverlerle buluşacak.

Festival, 1 Temmuz'da sona erecek.



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