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Devlet Tiyatroları yarın üç oyunun üç ilde ilk gösterimini yapacak

05.10.2022 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devlet Tiyatroları yarın üç oyunun üç ilde ilk gösterimini yapacak

Devlet Tiyatroları (DT) Diyarbakır, Erzurum ve Sivas'ta yarın üç oyunun prömiyerini yapacak.

DT Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Diyarbakır Devlet Tiyatrosu "Mutfak" oyununu yarın saat 20.00'de, Erzurum Devlet Tiyatrosu "Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını" oyunu saat 19.30'da, Sivas Devlet Tiyatrosu da "Yapay Zeka" adlı oyunu yine saat 19.30'da sanatseverlerle buluşturacak.

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Devlet Tiyatroları

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