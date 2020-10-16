Devlet yapıyor, vatandaşın yüzü gülüyor

Kars Valisi Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, göreve hızlı başladı. Kenttin sorunları yakından bilen Öksüz, devletin bütün imkanlarını seferber ederek kentin uzun yıllar hizmet görmemiş yollarını yapıyor.

İçişleri Bakanlığı’nca Belediye Başkanı Vekili olarak görevlendirilen Türker Öksüz, göreve gelir gelmez öncelikli olarak yapılması gerekenleri belediye birim amirleriyle masaya yatırdı. Ardından çalışmalara başlayan Öksüz, kentin kangren olmuş bozuk yollarını yapmaya başladı.

Bütün ekipleri seferber eden Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, aylarca yapılmayan, kazılarak yarım bırakılan yolların sıcak asfaltını kısa sürede tek tek yaparak vatandaşların hizmetine sundu.

“Belediye’den görmediğimizi kayyumdan gördük”

Seçilen belediye başkanlarının kentte hizmet etmediklerini ifade eden vatandaşlar, “Seçtiğimiz belediye başkanları hizmet etmedi. Her seçilen bir şeylerle uğraştı durdu. Kars belediye hizmetlerinden uzun yıllar mahrum bırakıldı. Bizler başka şehirlere, hatta ilçelere giderken o gittiğimiz yerlerle Kars’ı kıyasladığımızda hep yazık olmuş dedik. İyi ki kayyum atandı. Kayyum atanmasından kısa süre özellikle kent merkezinde yapılan yollar bizleri memnun etti. Yani belediyeden görmediğimizi kayyumdan gördük. Allah İçişleri bakanımız ve valimizden razı olsun kısa sürede hizmet geldi” dediler.

“42 yaşındayım bu caddelerde ilk kez çalışma gördüm”

Doğma büyüme Karslı olduğunu belirten vatandaş, “42 yaşındayım bu caddelerde hayatımda ilk kez bir çalışma yapıldığını görüyorum. Araçla girmeyi bırak yaya geçemiyorduk Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederim. Sonun da bizlerde hizmet gördük. Bundan sonra bizlerde insan gibi yaşayacağız. Çünkü tozdan, çamurdan, çukurdan perişan olmuştuk. Vali paşamıza teşekkür ederiz. Allah yardımcısı olsun” diye konuştu.

Öte yandan kentte birçok noktada belediye çalışma başlattı. İnşaat mevsimin sonu olmasına rağmen yapılan çalışmalar vatandaşların yüzünü güldürdü. Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, yürütülen çalışmaları yerinde görerek bilgili alıyor. Belediye ekipleri Küçük Kazımbey Caddesi’nde başlattığı kaldırım ve sıcak asfalt yol çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak vatandaşların hizmetine açmayı planlıyor.

