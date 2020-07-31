Devletin şefkatle büyüttüğü çocuklar otel konforundaki evlerde barındırılıyor

Muş Lalesi Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü ekipleri, villalarda misafir kalan çocuklara sundukları hizmetlerle sıcak bir yuva ortamı oluşturarak aile özlemlerini bir nebze de olsa unutturmaya çalışıyor.

Çocuk evlerine personel ve meslek elemanlarının da atamalarının yapıldığını ifade eden Aksoy, şöyle konuştu:

"Devletin şefkatli elleri burada kendini tam olarak göstermiştir. Yaşam alanları ve odalarımızın genişliği 5 yıldızlı otel konforunda. Burada 50 kapasiteli bir kuruluşuz. Öncelikle çocuklarımızın aile yanında barındırılmasını istiyoruz ama çeşitli sebeplerden dolayı aile yanında barındıramadığımız çocukları kurum bakımına alıp burada yaşamlarını sürdürmelerini sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi çocuklarımız burada mutlu. Hem yaşam alanı olarak hem peyzaj alanı olarak hem de bulunduğu merkez itibarıyla belki Türkiye'nin en güzel konumunda olan çocuk evleri sitemiz artık misafirlerini bekliyor."

- "Bizim devlet olarak doğru iş yaptığımızı gösteriyor"

Misafir ettikleri çocukları, yapısal olarak konforlu bir ortamda barındırarak mutlu etmenin imkansız olduğunu vurgulayan Aksoy, bu nedenle sürekli onlarla bir araya gelmeye, çeşitli etkinlikler düzenlemeye önem verdiklerini aktardı.

Çocuklarla oyun oynadıklarını, eğlenceli zaman geçirdiklerini anlatan Aksoy, şunları kaydetti: