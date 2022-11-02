Devre arası Talisca bombası! Hem Beşiktaş hem de Galatasaray... ''Lütfen beni alın''

Anderson Talisca'nın yolu bir kez daha Türkiye'den geçebilir... Kendisine gelen yüksek maaş teklifinin ardından Arabistan'ın yolunu tutan yıldız oyuncunun mutsuz olduğu öğrenildi. Ligdeki kalitesizlikten dert yanan Talisca'nın yeniden Türkiye'ye gelecek olması gündemde...

BEŞİKTAŞ ÇOK İSTİYOR

Beşiktaş'ta Dele Alli'nin performansından memnun kalmayan yöneticiler Talisca için düğmeye bastı. Şenol Güneş ile arasında farklı bir bağ olduğu bilinen ikilinin yeniden buluşturulması için tüm şartlar zorlanacak. Talisca'nın siyah-beyazlı yöneticilere menajeri aracılığıyla ulaşarak, "Lütfen beni alın. Burada mutsuz durumdayım" dediği iddia edildi.

GALATASARAY PUSUDA BEKLİYOR

Galatasaray'da ise forvet arkası mevkisi için düşünülen Talisca her an gündeme gelebilir. Forvette de oynayabilen Brezilyalı oyuncu, Galatasaray'ın gol yollarındaki sıkıntısını çözebilir.



