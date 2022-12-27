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Devre mülk dolandırıcılığı soruşturmasında 11 şüpheli tutuklandı

27.12.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, devre mülk sahiplerinin hisselerini yabancılara daha fazla fiyata satacakları vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Ankara Batı Başsavcılığı, devre mülkü olan kişileri arayarak, hisselerini yabancılara değerinden daha fazla satacakları vaadinde bulunup dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Başsavcılığın talimatı üzerine 23 Aralık'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 adrese operasyon düzenleyerek 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Batı Adliyesine getirilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle Batı Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 11 kişiyi "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklarken 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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