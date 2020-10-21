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Devredilen Mıhlıtut’ta temizlik çalışmaları tamamlandı

MALATYA HABERLERİ  | 21.10.2020 17:29 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde bulunan 16 ana artere Altın Kayısı Bulvarı, Anayurt Caddesi, Tecde Yolu (Kuyuönü Merazlığı ile Altın Kayısı Bulvarının üst kavşağına kadar) ile Mıhlıtut Sokağı eklenerek sorumluluk alanı genişletildi.Mıhlıtut Sokağ’ında temizlikle alakalı olarak bir sıkıntının olduğunu belirten Çilesiz Mahalle Muhtarı Veysel Özfındık, “Sokağımızın temizliği ile alakalı olarak yapmış olduğumuz birçok görüşmede netice alamadık.

Devredilen Mıhlıtut’ta temizlik çalışmaları tamamlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde bulunan 16 ana artere Altın Kayısı Bulvarı, Anayurt Caddesi, Tecde Yolu (Kuyuönü Merazlığı ile Altın Kayısı Bulvarının üst kavşağına kadar) ile Mıhlıtut Sokağı eklenerek sorumluluk alanı genişletildi.
Mıhlıtut Sokağ’ında temizlikle alakalı olarak bir sıkıntının olduğunu belirten Çilesiz Mahalle Muhtarı Veysel Özfındık, “Sokağımızın temizliği ile alakalı olarak yapmış olduğumuz birçok görüşmede netice alamadık. Sokağımızın sorununu son olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a ilettik. Geçtiğimiz hafta yapılan meclis toplantısında Mıhlıtut Sokağı temizliğinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacağı yönünde karar çıktı. Bundan sonra bu sokağımızın temizliğini Büyükşehir Belediyemiz yapacak. Sokağımız yaşanan belirsizliklerden dolayı 15 günlük periyotlarla temizleniyordu. Çalışmaların Büyükşehir Belediyesine geçmesi ile birlikte sokağımız her gün görevliler tarafından temizlenmekte. Sorunumuzla yakından ilgilenen Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanımıza ve ekibine şahsım ve mahalle sakinlerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

"Sorumluluk alanımız arttı”
Meclis kararı doğrultusunda sıkıntıların yaşandığı bazı cadde ve sokakların temizliğinin Büyükşehir Belediyesi uhdesine geçtiğini belirten Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Şaban Aşıcı ise yaptığı açıklamada, “Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı olarak 4 caddemiz ile ilgili olarak belirsizlikler vardı. Sayın Başkanımıza bu cadde ve sokaklar ile ilgili sıkıntıyı aktardığımız zaman bu sıkıntının biran önce halledilmesi noktasında talimatları oldu. Bu doğrultuda gerekli yazışmaları yaparak sıkıntının yaşandığı cadde ve sokakların temizliği ile ilgili karar alınması için meclise yazı yazdık. 12 Ekim 2020 tarihinde yapılan Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında Altın Kayısı Bulvarı, Anayurt Caddesi, Tecde Yolu (Kuyuönü Merazlığı ile Altın Kayısı Bulvarının üst kavşağına kadar) ile Mıhlıtut Sokağı’nın temizliği Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılacağı yönünde karar alındı.
Büyükşehir Belediyemizin sorumluluk alanındaki, Çevre Yolu (Havaalanı Kavşağından Fuar alanına kadar)Fahri Kayahan Bulvarı, Hastane Caddesi, Sivas Caddesi (Battalgazi Kavşağına kadar) Atatürk (Kışla) Caddesi, Fuzuli Caddesi, Emeksiz Caddesi, Turgut Temelli Caddesi (Araposman Kavşağına kadar) İnönü Caddesi, İsmet Paşa Caddesi (Kuyuönü Mezarlığına kadar) Zabcıoğlu Caddesi, Terminal Caddesi, Cengiz Topel Caddesi, Hasanbey Caddesi (Tevfik Temelli Girişine Kadar) Tevfik Temelli Caddesi, Mehmet Buyruk Caddesi daha önceki sorumluluk alanlarımızdı. Meclis kararı doğrultusunda eklenen cadde ve sokaklarımız ile birlikte 20 cadde ve sokağımızın temizliği Büyükşehir Belediyemizin uhdesine geçmiştir. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluk alanımız dışında kalan mahalle, cadde ve sokaklardaki temizlik çalışmaları ilçe belediyeleri tarafından yapılacaktır. Ayrıca meclisten çıkan bir diğer karar ise ilçe belediyeleri kış aylarında sorumlu oldukları bölgelerde kar temizliğini de yine kendileri yapacaktır” diye konuştu.

Devredilen Mıhlıtut’ta temizlik çalışmaları tamamlandı

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