YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Devrek Belediyesi bisikletleri tamir edecek

Devrek Belediyesi bisikletleri tamir edecek

ZONGULDAK HABERLERİ  | 12.09.2020 13:58 | Son Güncelleme

Bu yıl ilk kez Avrupa Hareketlilik Haftasını kutlayacak olan Devrek Belediyesi, “Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik” temasıyla Devreklileri bisiklet kullanımı teşvik edecek.Bu amaçla Devrek Belediyesi, 16 Eylül 2020 Çarşamba günü 09.30-17.00 saatleri arasında çocuk, yaşlı, genç gözetmeksizin Devrek’te yaşayan ve bisikleti bozuk olan tüm vatandaşların bisikletlerini tamir ettirecek.Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, “Hava kirliliği üzerine hayatımızı kötü yönde etkileyen konuların en başında her gün kullandığımız motorlu taşıtlar geliyor.

Devrek Belediyesi bisikletleri tamir edecek

Bu yıl ilk kez Avrupa Hareketlilik Haftasını kutlayacak olan Devrek Belediyesi, “Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik” temasıyla Devreklileri bisiklet kullanımı teşvik edecek.
Bu amaçla Devrek Belediyesi, 16 Eylül 2020 Çarşamba günü 09.30-17.00 saatleri arasında çocuk, yaşlı, genç gözetmeksizin Devrek’te yaşayan ve bisikleti bozuk olan tüm vatandaşların bisikletlerini tamir ettirecek.
Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, “Hava kirliliği üzerine hayatımızı kötü yönde etkileyen konuların en başında her gün kullandığımız motorlu taşıtlar geliyor. Sıfır emisyonlu hareketlilik, sürdürülebilirlik ve nefes alan bir dünya için halkımızın bisiklet kullanmasını istiyoruz. Bu amaçla belediye olarak bisikleti bozuk olan vatandaşımızın bu sorununu gidereceğiz. Onlardan sürdürülebilir ulaşım yöntemlerini tercih etmelerini istiyoruz” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradıİstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
Zonguldak'ta maden ocağında göçükZonguldak'ta maden ocağında göçük
En Çok Okunan Yerel Haberler
Samsunspor, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı
Samsunspor, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı
İŞKUR tarafından okullara 734 personel alınacak
İŞKUR tarafından okullara 734 personel alınacak
Malatya İl Milli Eğitim Müdürü değişti
Malatya İl Milli Eğitim Müdürü değişti
Yolda yürürken aniden yere düşen genç panik oluşturdu
Yolda yürürken aniden yere düşen genç panik oluşturdu
GRAFİKLİ - Beşiktaş-Trabzonspor rekabetinde 131. randevu
GRAFİKLİ - Beşiktaş-Trabzonspor rekabetinde 131. randevu
Trabzonspor, ilk hafta maçında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek
Trabzonspor, ilk hafta maçında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek

Zonguldak Namaz Vakitleri 12 Eylül Cumartesi

İmsak
04:55
Sabah
06:23
Öğle
12:54
İkindi
16:27
Akşam
19:15
Yatsı
20:37

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler12 Eylül Cumartesi

Oktay Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Ertur Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Başkan Tekin’den 97 yıl kutlaması
Başkan Tekin’den 97 yıl kutlaması
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Tır ile halk otobüsü çarpıştı: Faciadan dönüldü
Tır ile halk otobüsü çarpıştı: Faciadan dönüldü
Yengeye cinsel ilişki teklifi kayıtta!
Yengeye cinsel ilişki teklifi kayıtta!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.