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Devrek Belediyesi EMMİT Fuarında

ZONGULDAK HABERLERİ  | 30.01.2020 18:00 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Devrek ilçe Belediyesi turizm rotaları ile ziyaretçilerine tatil planları yapmaya davet eden EMİTT fuarında ki belediye standı ziyaretçilerden yoğun ilgisini çekiyor.Organize edilen ve dünyanın en büyük dört turizm fuarlarından biri olan Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı(EMİTT) tatil destinasyonları tanıtımları ile seyahat tutkunları için öne çıkan bir buluşma merkezi özelliğini taşıyor.

Devrek Belediyesi EMMİT Fuarında

Zonguldak’ın Devrek ilçe Belediyesi turizm rotaları ile ziyaretçilerine tatil planları yapmaya davet eden EMİTT fuarında ki belediye standı ziyaretçilerden yoğun ilgisini çekiyor.
Organize edilen ve dünyanın en büyük dört turizm fuarlarından biri olan Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı(EMİTT) tatil destinasyonları tanıtımları ile seyahat tutkunları için öne çıkan bir buluşma merkezi özelliğini taşıyor. 30 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde ziyaretçilerine kapılarını açan EMİTT, 94 ülke, bin 201 katılımcı ile 24. kez ziyaretçilerini ağırlayacak.
Birçok yerli ve yabancı turistin katılım sağladığı fuara katılan Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, “Devrek’imizi her yönüyle tanıtma gayreti içerisindeyiz. Elimizden geldiğince İlçemizin tanıtımını yapıyoruz. Dünyanın en büyük ve en önemli turizm fuarlarından birinde İlçemizin tarihi, kültürel ve gastronomi değerlerini tanıtmak bizim vazifemiz. İstanbul’da yaşayan Devrekli vatandaşlarımızı standımıza bekleriz” dedi.
Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında Devrek Belediyesi standının ilk gün ziyaretçileri arasında Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ile diğer ilçe ve belde belediye başkanları, Devrek Belediye Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşları yer alırken, Başkan Çetin Bozkurt ziyaretçilerle yakından ilgilendi.

Devrek Belediyesi EMMİT Fuarında

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Yeditepe Eczanesi
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Bozkurt Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
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