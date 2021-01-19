YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Devrek Belediyesi karla mücadele çalışmalarına devam ediyor

Devrek Belediyesi karla mücadele çalışmalarına devam ediyor

19.01.2021 12:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devrek’te karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyorDevrek Belediyesi Park ve Bahçeler, Fen İşleri ve Temizlik İşlerine bağlı ekipler ilçe merkezinde bulunan sokak, cadde ve mahallelerde kepçe, sıyırma bıçaklı kamyon ve kar küreme makinesi ile karla mücadele çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.Devrek Belediyesi, üç iş makinesi, üç tuzlama aracı ile birlikte toplam 83 personel şehir merkezinde cadde, sokak ve mahallelerde kar kürüme, temizlik ve tuzlama işlemlerini aralıksız sürdürüyor.Karla mücadele çalışmaları kapsamında ekipler, vatandaşların ulaşımlarını kolaylıkla sağlayabilmeleri için kar küreme makinesi ile kaldırımlar temizlenirken ara sokaklardaki yollar kepçe, kar sıyırıcı araçlarla temizlenerek don ve kaymalara karşı yollarda tuzlama çalışması devam ettiği belirtildi.İlçe sakinleri karla mücadele çalışmalarından dolayı Devrek Belediye Başkanlığına teşekkür ederken, belediyeden yapılan açıklamaya göre kar yağışı süresince ekiplerin çalışmalarına aralıksız devam edeceği belirtildi.

Devrek’te karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor
Devrek Belediyesi Park ve Bahçeler, Fen İşleri ve Temizlik İşlerine bağlı ekipler ilçe merkezinde bulunan sokak, cadde ve mahallelerde kepçe, sıyırma bıçaklı kamyon ve kar küreme makinesi ile karla mücadele çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Devrek Belediyesi, üç iş makinesi, üç tuzlama aracı ile birlikte toplam 83 personel şehir merkezinde cadde, sokak ve mahallelerde kar kürüme, temizlik ve tuzlama işlemlerini aralıksız sürdürüyor.
Karla mücadele çalışmaları kapsamında ekipler, vatandaşların ulaşımlarını kolaylıkla sağlayabilmeleri için kar küreme makinesi ile kaldırımlar temizlenirken ara sokaklardaki yollar kepçe, kar sıyırıcı araçlarla temizlenerek don ve kaymalara karşı yollarda tuzlama çalışması devam ettiği belirtildi.
İlçe sakinleri karla mücadele çalışmalarından dolayı Devrek Belediye Başkanlığına teşekkür ederken, belediyeden yapılan açıklamaya göre kar yağışı süresince ekiplerin çalışmalarına aralıksız devam edeceği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi
1/

Zonguldak Namaz Vakitleri 19 Ocak Salı

İmsak
06:38
Sabah
08:08
Öğle
13:09
İkindi
15:36
Akşam
17:59
Yatsı
19:24

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Salı

Buket Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Merkez
Cumhuriyet Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Diğer Haberler

Alaplı Belediyesi’nden sayaçlara donma ve patlama uyarısı

Alaplı Belediyesi’nden sayaçlara donma ve patlama uyarısı

Alaplı Belediyesi’nden sayaçlara donma ve patlama uyarısı

Alaplı Belediyesi’nden sayaçlara donma ve patlama uyarısı

Tekin,"Karla mücadele çalışmamız devam ediyor "

Tekin,"Karla mücadele çalışmamız devam ediyor "

Düşen tentenin altında kaldı

Düşen tentenin altında kaldı

Karın ağırlığına dayanamayan ağacın dalı kırıldı, park halindeki araçların üzerine düştü

Karın ağırlığına dayanamayan ağacın dalı kırıldı, park halindeki araçların üzerine düştü

Hastane acilinin girişi çöktü, bir araç cam tavanın altında kaldı

Hastane acilinin girişi çöktü, bir araç cam tavanın altında kaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.