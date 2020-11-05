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Devrek Belediyesi Meclis toplantısı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 05.11.2020 19:34 | Son Güncelleme

Devrek Belediye Meclisi Kasım ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Çetin Bozkurt başkanlığında yapıldı.Toplantı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bu vatan için canlarını ortaya koyan şehit ve gazilerimiz ile geçtiğimiz günlerde İzmir’de meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşları için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başladı.Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, İmar ve Plan Bütçe Komisyonu karaları, 2021 Mali Yılı Analitik (Gelir-Gider) Bütçesi, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin Devrek Yeni Mahalle 104 ada 12 parselde imar planı değişikliği talebi, ambalaj atıklarının kaynağında toplanması, taşınması ve ayrıştırılması için Zonguldak Valiliği Özel İdare ve Belediyeler Çevre Altyapı Temel Hizmetler Başkanlığı’na yetki devri yapılması ile Devrek Yeni Mahalle Çay Sokak girişi (Ankara asfaltı güzergâhı) tek yön trafik uygulaması konuları görüşülerek karara bağlandı.Toplantıda meclis üyelerine revize imar planı, nazım imar planı ve ilave imar planı çalışmaları üzerine ayrıntılı brifing verildi.Başkan Bozkurt, Devrek Belediye Meclisi Kasım ayı 2.

Devrek Belediyesi Meclis toplantısı

Devrek Belediye Meclisi Kasım ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Çetin Bozkurt başkanlığında yapıldı.
Toplantı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bu vatan için canlarını ortaya koyan şehit ve gazilerimiz ile geçtiğimiz günlerde İzmir’de meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşları için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başladı.
Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, İmar ve Plan Bütçe Komisyonu karaları, 2021 Mali Yılı Analitik (Gelir-Gider) Bütçesi, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin Devrek Yeni Mahalle 104 ada 12 parselde imar planı değişikliği talebi, ambalaj atıklarının kaynağında toplanması, taşınması ve ayrıştırılması için Zonguldak Valiliği Özel İdare ve Belediyeler Çevre Altyapı Temel Hizmetler Başkanlığı’na yetki devri yapılması ile Devrek Yeni Mahalle Çay Sokak girişi (Ankara asfaltı güzergâhı) tek yön trafik uygulaması konuları görüşülerek karara bağlandı.
Toplantıda meclis üyelerine revize imar planı, nazım imar planı ve ilave imar planı çalışmaları üzerine ayrıntılı brifing verildi.
Başkan Bozkurt, Devrek Belediye Meclisi Kasım ayı 2. Birleşimini 19 Kasım 2020 tarihinde yapmak üzere oturuma ara verdi. Bozkurt ayrıca toplantıya katkı sağlayan meclis üyelerine teşekkür etti.

Devrek Belediyesi Meclis toplantısı

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Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Dilan Eczanesi
Alapli
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