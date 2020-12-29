Devrek Belediyesinde asgari ücret 3 bin 350 oldu

2021 yılının net asgari ücreti 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi ancak, CHP’li Devrek Belediyesi en düşük ücreti 3 bin 350 lira olarak vereceklerini açıkladı.

Hükümetin asgari ücreti net olarak 2.825 lira 90 kuruş açıklamasının ardından Devrek Belediyesi de çalışan işçinin en düşük maaşını net 3 bin 350 TL yaptı.

Devrek Belediyesinde çalışan 215 işçiyi ilgilendiren asgari ücreti 3 bin 350 liraya çıkaran Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, “Belediyemizde çalışan bir işçinin alacağı maaşı net 3 bin 350 lira yaptık. Emekçi kardeşlerime şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, belediye çalışanları için asgari ücretin 3 bin 350 lira olduğu müjdesini verdi. Bozkurt, “1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere belediyemizde çalışan mesai arkadaşlarımızın maaşının en az 3 bin 350 TL olmasına karar verdik. Tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyor, aldığımız kararın hayırlı olmasını diliyorum.” açıklaması yaptı.

Kararı sevinçle karşıladıklarını belirten Zonguldak Belediye İş Denetim Kurulu Başkanı Tuncay Ulupınar’da, “Her zaman emekten emekçiden yana olan, sosyal belediyeciliğin en güzel örneğini veren Belediye Başkanımız Çetin Bozkurt’a tüm çalışanlarımız adına teşekkür ediyorum. Asgari ücret konusundaki duyarlılığı örnek bir durum teşkil ediyor. Aldığı bu kararın işçilerimize, emekçilerimize ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.



