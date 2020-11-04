YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Devrek Belediyesinden korona virüs uyarısı

Devrek Belediyesinden korona virüs uyarısı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 04.11.2020 18:27 | Son Güncelleme

Devrek Belediyesi, esnaf ve vatandaşları yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bazı iş yerlerinin en geç saat 22.00’de kapanacağına dair uyarıda bulundu.Devrek Belediyesi’nden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada esnaf ve vatandaşların mağdur olmamaları istendi.

Devrek Belediyesinden korona virüs uyarısı

Devrek Belediyesi, esnaf ve vatandaşları yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bazı iş yerlerinin en geç saat 22.00’de kapanacağına dair uyarıda bulundu.
Devrek Belediyesi’nden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada esnaf ve vatandaşların mağdur olmamaları istendi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya, yeme-içme yerleri, evlere paket servis ve ’gel al’ şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın), kahvehane, kıraathane ve çay ocakları, berber, kuaför, güzellik merkezi gibi iş yerleri, nikah/düğün salonları, halı sahalar ve spor salonları, internet kafeler, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar, tiyatro, sinema ve konser salonları, yüzme havuzları, hamam, kaplıca, sauna ve benzeri yerler İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği ilimiz genelinde bugünden geçerli olmak üzere en geç saat 22.00’de kapanacaktır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baraj gölünde görüntülendi! Baraj gölünde görüntülendi!
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü
En Çok Okunan Yerel Haberler
’Deprem görüntülerini çocuklara izletmeyin’ uyarısı
’Deprem görüntülerini çocuklara izletmeyin’ uyarısı
Ortacami Sokak sil baştan yenileniyor
Ortacami Sokak sil baştan yenileniyor
İzol’dan Biden uyarısı
İzol’dan Biden uyarısı
Ordu'da mandırada sahte içki üreten 3 kişi yakalandı
Ordu'da mandırada sahte içki üreten 3 kişi yakalandı
Büyükşehir sanayi bölgelerinde dezenfeksiyon çalışmalarını artırdı
Büyükşehir sanayi bölgelerinde dezenfeksiyon çalışmalarını artırdı
Denizlisporlu oyuncular Yeni Malatyaspor maçından puanla dönmek istiyor
Denizlisporlu oyuncular Yeni Malatyaspor maçından puanla dönmek istiyor

Zonguldak Namaz Vakitleri 5 Kasım Perşembe

İmsak
05:55
Sabah
07:22
Öğle
12:41
İkindi
15:24
Akşam
17:51
Yatsı
19:12

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Perşembe

Merkez Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Dilan Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Devrek’te trafik kazası: 1 yaralı
Devrek’te trafik kazası: 1 yaralı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Tarihi tulumbalar restore edilip hizmete açıldı
Tarihi tulumbalar restore edilip hizmete açıldı
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
MÜSİAD Başkanı Çınar, Güçbir Jeneratör fabrikasını inceledi
MÜSİAD Başkanı Çınar, Güçbir Jeneratör fabrikasını inceledi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.