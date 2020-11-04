Devrek Belediyesinden korona virüs uyarısı

Devrek Belediyesi, esnaf ve vatandaşları yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bazı iş yerlerinin en geç saat 22.00’de kapanacağına dair uyarıda bulundu.

Devrek Belediyesi’nden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada esnaf ve vatandaşların mağdur olmamaları istendi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya, yeme-içme yerleri, evlere paket servis ve ’gel al’ şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın), kahvehane, kıraathane ve çay ocakları, berber, kuaför, güzellik merkezi gibi iş yerleri, nikah/düğün salonları, halı sahalar ve spor salonları, internet kafeler, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar, tiyatro, sinema ve konser salonları, yüzme havuzları, hamam, kaplıca, sauna ve benzeri yerler İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği ilimiz genelinde bugünden geçerli olmak üzere en geç saat 22.00’de kapanacaktır."

