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Devrek Belediyesi’nin bir çalışanı daha emekli oldu

ZONGULDAK HABERLERİ  | 18.08.2020 11:53 | Son Güncelleme

Devrek Belediyesi’nde uzun yıllar hizmet veren bir emekçi daha emekli oldu.Devrek Belediyesi’nin çeşitli birimlerinde aralıksız 30 yıldır hizmet veren Cengiz Yokarıbaş emekli oldu.

Devrek Belediyesi’nin bir çalışanı daha emekli oldu

Devrek Belediyesi’nde uzun yıllar hizmet veren bir emekçi daha emekli oldu.
Devrek Belediyesi’nin çeşitli birimlerinde aralıksız 30 yıldır hizmet veren Cengiz Yokarıbaş emekli oldu. Yokarıbaş’a belediye ve Devrek’e hizmetleri nedeniyle teşekkür eden Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, belediye başkanı olarak personellerin hak ve hukukunu sürekli gözettiğini Söyledi. Başkan Bozkurt, her zaman işçi, emekçi ve çalışanın yanında olduklarını belirterek, “Emekçi, işçi ve çalışanlarımızla her zaman ikili ilişkiler içinde halkımıza hizmetin en iyisini yapmaya çalıştık, yapmaya da devam ediyoruz. Sorumluluğumuzun bilincinde olup, hem belediyemizi hem de personellerimizi dengede tutmak için ne gerekiyorsa yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Bizim için çalışan personellerimiz her zaman üstündür. Çünkü hizmet yaparken, onların aracılığı ile değerli halkımıza hizmet ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle emekli Cengiz Yokarıbaş kardeşimize bundan sonraki yaşamında sağlık ve mutluluk diliyorum” diye konuştu.
Başkan Bozkurt, Cengiz Yokarıbaş’a hizmetleri anısına bir de plaket sundu.

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