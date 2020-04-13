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Devrek Emniyeti kurallara uymayan kahvehaneye ceza yağdırdı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 13.04.2020 17:19 | Son Güncelleme

Devrek’te bir ihbarı değerlendiren emniyet güçleri kuralları ihlal ederek kahvehanesini açan şahsa ve müşterilerini para cezasına çarptırdı.Zonguldak’ın Devrek İlçesinde bir ihbarı değerlendiren emniyet güçleri ilçe merkezinde kuralları hiçe sayarak kahvehanesini açarak müşterilerine hizmet veren işletmeci ve müşterilerine 1593 sayılı kanunun 282.

Devrek’te bir ihbarı değerlendiren emniyet güçleri kuralları ihlal ederek kahvehanesini açan şahsa ve müşterilerini para cezasına çarptırdı.
Zonguldak’ın Devrek İlçesinde bir ihbarı değerlendiren emniyet güçleri ilçe merkezinde kuralları hiçe sayarak kahvehanesini açarak müşterilerine hizmet veren işletmeci ve müşterilerine 1593 sayılı kanunun 282. maddesine göre 3 bin 180 lira ayrı ayrı idari para cezasına çarptırılırken, Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma kurallarına uymayan 17 şahsa 1593 sayılı kanunun 282. maddesine göre kişi başına 3 bin 180 TL para cezası uygulanırken, iki günde toplamda kuralları ihlalden 54 bin 060 TL cezai işlem gerçekleştirildi.

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