Devrek İmam Hatip Lisesi sınav ile öğrenci alacak

Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesi sınav ile öğrenci alacak.

Zonguldak’ın Devrek İlçesinde faaliyette bulunan Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesi önümüzdeki eğitim öğretim yılı için sına ile öğrenci alacak.

Devrek’te Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu seçilen Anadolu İmam Hatip Lisesi ortaokul bölümüne sınav ile 60 erkek öğrenci alacak.

Okulun ortaokul bölümüne giriş sınavlarının ön kayıtları okulun internet sayfası üzerinden yapılabilecek. Okulun lise bölümündeki Fen ve Sosyal Bilimler Programına ise Liseye Giriş Sınavı (LGS) erkek ve kız olmak üzere 60 öğrenci alınacakken, okul normal öğrenci alımına da devam edecek.

Fen ve Sosyal Bilimler Programı uygulayan vadide tek okulun Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesi olduğu bildirilirken, Çaycuma ve Gökçebey’den de öğrencilerin kayıt yaptırması bekleniyor. Gelenekten kopmadan geleceği şekillendirme kararı ile eğitim çalışmalarını sürdüren Okul Müdürü Musa Eren,” Milli ve manevi değerler eşliğinde eğitim kalitesini önceleyen, öğrencisine farklı ufuklar açmayı ilke edinen inanıcından ve ahlaki değerler eşliğinde ödün vermeyen milletine hizmeti ibadet sayan geçmişinden güç alarak sağlam adımlarla yürüyen başarılı öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz diyen Eren,” Okulda destekleme yetiştirme kursları düzenli yapılan denemeler, birebir rehberlik, ödevlendirme ve ödev takipleriyle öğrencilere akademik alanda destek sağlanmaktadır. Her yıl TÜBİTAK 4006 Projelerimizden robotik kodlamadan, müzik ve resme, geleneksel el sanatlarından satranca, akıl ve zeka oyunlarından sportif alanlara kadar geniş bir yelpazede kurslar açıyoruz. Okulumuzda geziler, sosyal sorumluluk projeleri, kitap okuma ve müzakereleri, konferanslar, seminerleri programlar öğrencilerin kişilik ve karakter eğitimine dair yaptığımız çalışmalar içinde yer almaktadır. Yine okulumuzda okulumuz müdürlüğü bünyesinde Örgün eğitim ile Hafızlık Projesi kapsamında Gürbüzler Kur’an Kursu işbirliğiyle bir hafızlık sınavı düzenlenecek” diye konuştu.

Okulun 4.sınıf öğrencilerinden 60 kişinin alınacağı kursun başvuru tarihi 4 Mayıs- 19 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacak ve sınav 21 Haziran 2020 Pazar günü saat 10’da yapılacak.

