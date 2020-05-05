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Devrek Kaymakam Altay,” İlçeler arası gidiş ve gelişlerin kısıtlaması devam ediyor”

ZONGULDAK HABERLERİ  | 05.05.2020 15:17 | Son Güncelleme

Devrek Kaymakamı Ümit Altay,” Zonguldak içinde ilçeler arası gidiş geliş kısıtlamalarımız devam ediyor" dedi.Zonguldak’ın Devrek İlçesi Kaymakamı Ümit Altay yaptığı açıklamada Zonguldak içinde ilçeler arası gidiş geliş kısıtlamalarımız devam ediyor diye konuştu.Altay,” Sayın Devrekli hemşerilerim, Zonguldak içinde ilçeler arası gidiş geliş kısıtlamalarımız devam etmektedir.

Devrek Kaymakamı Ümit Altay,” Zonguldak içinde ilçeler arası gidiş geliş kısıtlamalarımız devam ediyor" dedi.
Zonguldak’ın Devrek İlçesi Kaymakamı Ümit Altay yaptığı açıklamada Zonguldak içinde ilçeler arası gidiş geliş kısıtlamalarımız devam ediyor diye konuştu.
Altay,” Sayın Devrekli hemşerilerim, Zonguldak içinde ilçeler arası gidiş geliş kısıtlamalarımız devam etmektedir. Bu izalasyonu sürdürmek en çok ilçemizin faydasınadır. Virüs ile mücadele konusunda çok iyi durumdayız ve kendimizi bu şekilde dışarıya karşı korumaya devam etmemiz gerekiyor.
Özellikle Ereğli ve Çaycuma sınırından olabilecek geçişlere çok dikkat etmemiz gerekiyor. İzinsiz şekilde ilçeler arasında gelip giden kişiler hepimizin sağlığını riske atar. Bu tür durumlara şahit olunması durumunda jandarmaya haber verilmesini rica ediyorum.
Dün yani ilçemizin pazarı olan Pazartesi günü Pazar yeri ile ilgili düzenleme ve kurallara uyarak izdiham olmamasında emeği geçen siz vatandaşlarımız, belediye ve kolluk görevlilerimize teşekkür ediyorum. Diğer bir konu ise, bilindiği üzere şehirler arasında gidiş geliş izinleri için başvurular 199 numaralı telefonlar ve e Devlet üzerinden yapılmaktadır. Ancak halen kaymakamlığa gelerek buradan baş vuru yapmaya çalışan 20-65 yaş arası vatandaşlarımız hem kendilerini hem de buradaki çalışan personellerimizi riske atıyorlar. Lütfen 20-65 yaş arası vatandaşlarımız 199 veya e Devlet üzerinden yapsınlar. Sağlıklı günler diliyorum” ifadelerini kullandı

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